Конференция по «Восстановлению Украины» – споры о дележе добычи начались
Конференция по «Восстановлению Украины» – споры о дележе добычи начались
Война сулит прибыль. Это относится и к войне на Украине. Еще не видно конца боевых действий, а споры о дележе добычи уже начались. В этом и состоит значение так называемой «Конференции экспертов по Восстановлению Украины», прошедшей в Берлине 25 октября под началом канцлера Шольца и председателя Еврокомиссии фон дер Ляйен.
На кону крупные суммы. В начале июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил необходимую для восстановления сумму в 750 миллиардов долларов, а ВБ и Еврокомиссия в сентябре – в 349 миллиардов. Эти цифры, названные после нескольких месяцев войны, теперь явно устарели. И это не считая миллиарды, которыми США и Европа поддерживают украинскую армию.
Ярые споры ведутся о том, как собрать такие крупные суммы, и кто получит от них выгоду. Одно, однако, бесспорно. Население Украины ничего из них не увидит. Сколько бы ни было миллиардов, они окажутся на банковских счетах украинских олигархов и западных корпораций. И последние не только предвкушают хорошие сделки по «восстановлению», но также господство над экономикой Украины.
Германские корпорации, в особенности, нетерпеливо ожидают прибылей от войны и ведущих ролей на Украине в будущем.
За день до конференции Шольц и Шмыгаль открыли 5-й Германо-украинский бизнес-форум. Комитет по восточно-европейским экономическим связям, который организовал этот форум в сотрудничестве с другими бизнес-ассоциациями и правительством Украины, был доволен: «Большое число участников конференции проявили широкую заинтересованность германского бизнеса в участии в восстановлении. Это первая такая конференция в Германии с начала войны, и в то же время она на самом высоком уровне».
Рабочие группы германских компаний и бизнес-ассоциаций составили досье для форума как «заново построить Украину», в котором поощряли правительство Украины «стратегически использовать полученные фонды и политические решения так, чтобы создать стимулы для частного сектора – инвестировать и создавать богатства».
В досье описаны многочисленные возможности для инвестиций, которые распределяются на такие группы как строительство, логистика и инфраструктура, цифровизация, энергия, здравоохранение и агробизнес.
Украинский министр торговли Юлия Свириденко пообещала собравшимся представителям бизнеса снизить роль государства через приватизацию. Германский министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) заманивал их так: «Украина – торговый премиум-партнер по сырью, энергии и как поставщик. Поэтому она заслуживает любых инвестиций, чтобы приблизить Украину к внутреннему рынку ЕС».
На следующий день конференция обратилась к задаче выделения крупных сумм, необходимых для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС как поставщика сырья и субподрядчика.
«Хотя стоит быть осторожным с историческими сравнениями, речь идет не меньше, чем о Плане Маршалла для 21 века», написали Шольц и фон дер Ляйен в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung. Планом Маршалла США помогли западноевропейскому капитализму стать на ноги после Второй мировой войны.
«Восстановление будет очень большой задачей», – добавил Шольц. «И нам надо инвестировать очень солидные суммы, чтобы все сработало как надо. Украина не может сделать это в одиночку. Евросоюз тоже не может сделать это в одиночку. Только все мировое сообщество может сделать это.»
Фон дер Ляйен также подчеркнула, что ни одна страна или союз не может справиться с восстановлением в одиночку. Сильные партнеры, как США, Канада, Япония, Великобритания, Австралия и другие страны, как и учреждения типа ВБ. Каждый евро, каждый доллар, каждый фунт, каждая иена – инвестиция в Украину.
Однако, в «мировом сообществе» Шольца взгляды на разделение труда сильно расходятся, когда речь заходит о «восстановлении». Вашингтон, Брюссель, Берлин и другие европейские столицы ожесточенно торгуются о том, кто платит, кто решает, и кто получает прибыль.
Вашингтон считает, что так как он предоставляет военную помощь, Европа должна взять на себя львиную долю цены восстановления. Попытки Германии стать ведущей экономической силой на Украине вызывают подозрение в США и других странах Европы. Так что Вашингтон не готов отдать управление «восстановлением» Украины в руки Брюсселя или Берлина.
Также идут споры, должна ли поддержка Украины быть в форме субсидий или займов. США и Германия предпочитают субсидии, а большинство других стран Европы – займы.
Конференция в Берлине не должна была принимать решения, а только дать оценку местности. Шольц и фон дер Ляйен пригласили видных экономических экспертов, политиков, членов мозговых трестов и представителей международных учреждений, как ВБ и МВФ, дать «экспертные рекомендации как двигаться дальше».
Мозговой трест Германский фонд Маршалла (GMF) выпустил подробное исследование восстановления Украины. Он призывает передать руководство не ЕС, а Большой Семерке, чтобы не углублять конфликт с США.
«Поскольку безопасность и восстановление взаимозависим, они должны быть общей задачей Запада», написал в газете Tagesspiegel Томас Кляйне-Брокхофф -глава исследования GMF. «Ни при каких обстоятельствах США не должны брать на себя военную помощь и оставлять восстановление европейцам и другим жертвователям. Опыт показывает, что взаимные обвинения начнутся немедленно.
Далее исследование предлагает, чтобы «американца с мировой репутацией» назначили верховным координатором. Это потому, что только США «способны собрать необходимую мировую коалицию и создать консенсус среди партнеров Украины».
Кляйне-Брокхофф уже сыграл ключевую роль в провоцировании украинского конфликта в 2013–14 годах как директор GMF и как глава планировщиков при президенте Германии Гауке.
Борьба за будущий экономический контроль над Украиной – только один показатель того, что эта война ведется не ради «защиты демократии», а ради империалистических интересов. После «восстановления», как его представляют себе в Берлине, Брюсселе и Вашингтоне, Украина будет не «свободной», а полуколонией Запада – источником дешевого сырья и еще более дешевой рабсилы, под управлением авторитарного олигархического режима, почитающего гитлеровских пособников, цензурирующего СМИ и запретившего десяток партий с начала войны.
Однако, контроль над Украиной только вторичная цель НАТО. Главный интерес – Россия, ее обширные земли и огромные запасы сырья. Чтобы победить Россию в войне и взять ее под свой контроль, США и их европейские союзники раздувают войну, невзирая на риск ядерной катастрофы.
(с) Петер Шварц
https://www.wsws.org/en/articles/2022/10/27/avso-o27.html – оригинал на английском
ну вот она -еврейская хуцпа -всем война ,а они уже делят доходы (а кто даст,напечатает)на восстановление “бедной украины,чтобы потом её доить на полном основании .Из под плана Маршала с 360 млрд дол тосно не выбраться и поставлять,поставлять зерно,э/э,металл-не даром Бланк с Троцким сделали Украину когда-то..На столетия -внуки и правнуки обречены будут..США заявила -мол я вам помог оружием,а вы давайте деньги на нашу хуцпу…Понятие «хуцпа» отсутствует у других народов и его аналогия не встречается в других языках. Хуцпа также определяется как «особо циничная, подлая, наглая ложь», «верх цинизма и наглости, парализующий оппонента».Сеггеев ,ты как удивлен -что только у евгеев всегда доход..но причем здесь хохлы ?-почему они лижукт евгеев и все время их избирают??стокгольмский синдром? -спроси у пустоплетв вояджера -может подскажет..