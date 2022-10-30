Свершилось! Россия начала формировать систему «Сфера» в космосе
В прошлое воскресенье ракета-носитель «Союз 2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный и вывела на орбиту несколько очень интересных спутников, ознаменовав начало формирования новой и столь необходимой для России космической системы. О её возможностях и предназначении, а также о выходе нового тиража газеты «Время – вперёд!» расскажем в этом выпуске.
***
Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278