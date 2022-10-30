Михаил Тягур. Ленинград и область во время Советско-финляндской войны. Часть.2 Город – фронту.
Михаил Тягур. Ленинград и Ленинградская область во время Советско-финляндской войны. Часть 2. “Действенный тыл военного фронта”.
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Историк, кандидат исторических наук Михаил Тягур продолжает рассказ о жизни Ленинграда и Ленинградской области во время Советско-финляндской войны. Речь пойдёт о том, как город помогал фронту, о работе транспорта и промышленности, о хозяйственных трудностях, которые пережил Ленинград, о системе медицинских учреждений, которые принимали раненых красноармейцев.
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