Кому ФРС должна деньги, спецслужбы против Биг Фармы, сколько продержится Великобритания. И. Нагаев
0:44 Новый премьер Великобритании. Что заставило Лондон привести на пост мультимиллионера индийского происхождния: реальность и конспирология;
19:36 Съезд КПК: неожиданный взгляд на битву за власть. Причём здесь окончание аудита ФРС?
44:27 Спецслужбы против Биг Фармы и цифрового концлагеря: скандал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и фармкомпанией Phizer ;
53:53 Ревизия отношений Вашингтона и Эр-Рияда: США потеряла единственного союзника на Ближнем Востоке?
1:02:20 Дерзость Эмомали Рахмона Путину. Почему Таджикистан требует “уважения и инвестиций”?
Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.
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