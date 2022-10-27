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Сергей Костриков. Документальный фильм (1984)

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О детстве и юности Сережи Кострикова, проведенных в городке Уржуме Вятской губернии, о начале его революционной деятельности. В апреле 1912 года была опубликована его статья «Поперек дороги», впервые подписанная “С.Киров”. Под этим псевдонимом он и вошел в историю как один из наиболее известных и популярных советских государственных и политических деятелей.

#ДокументальныйФильм
Кировское телевидение, 1984

Автор сценария – К. Верхотин
Режиссер – Алексей Погребной
Оператор – В. Подлевский
Оператор – В. Князев
Текст читал – Б. Сорокин
Текст читал – Р. Божко

#гостелерадиофонд #ЛюдиЭпохи #СергейКиров #СергейКостриков



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N7mridJKwIo
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