Когда заклятый враг может быть полезен для России
Проект Глобальная Британия, и окно возможностей для России. Что в действительности стоит за назначением Риши Сунака премьер-министром Великобритании? Почему назначение индийцв – свидетельство силы и ума британской элиты, а не ее вырождения? Что это значит для России? Говорит историк, политический обозреватель Игорь Шишкин.
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