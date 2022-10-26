Мой друг Сократик. Телевизионный фильм по мотивам рассказа Владимира Железникова

Когда-нибудь все будут понимать друг друга с полуслова и приходить на помощь по первому зову. Так думал юный герой телефильма, снятого по мотивам рассказа Владимира Железнякова "Каждый мечтает о собаке", где авторы показывают подростков в таких жизненных ситуациях, когда надо принимать решение и делать выбор.

Четвероклассник Раймонд, по прозвищу Сократик, живет со своим дедушкой, а родители мальчика работают в Болгарии. Сократик всегда отстаивает справедливость, защищает девочку и ее собаку от сердитого соседа, приходит на помощь своему учителю, рассказывает одноклассникам о заброшенном кладе в старом доме. Но, когда после уроков ребята отправляются на поиски клада, и становится понятно, что никаких сокровищ там нет, рассердившиеся кладоискатели набрасываются на виновника с кулаками…

#ХудожественныйФильм

Рижская киностудия. По заказу Гостелерадио СССР, 1984

Автор сценария – Владимир Железников

Режиссер – Андрис Розенберг

Оператор – Рихардс Пикс

Композитор – Имантс Калниньш

Художник – Гунар Балодис

Актер – Раймонд Павловс (Сократик)

Актер – Янис Упмалис (Янис)

Актер – Анна Видулея (Анна)

Актер – Кристина Клетниеце (Кристина)

Актер – Крист Калниньш (Крист)

Актер – Арнис Лицитис (Учитель)

Актер – Валдемар Зандбергс (Дедушка Сократика)

Актер – Улдис Думпис (Папа Яниса и Анны)

Актер – Велта Страуме (Мама Сократика)

Актер – Улдис Ваздикс (Папа Сократика)