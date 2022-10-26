Мой друг Сократик. Фильм по мотивам рассказа Владимира Железникова (1984)
Мой друг Сократик. Телевизионный фильм по мотивам рассказа Владимира Железникова
Когда-нибудь все будут понимать друг друга с полуслова и приходить на помощь по первому зову. Так думал юный герой телефильма, снятого по мотивам рассказа Владимира Железнякова "Каждый мечтает о собаке", где авторы показывают подростков в таких жизненных ситуациях, когда надо принимать решение и делать выбор.
Четвероклассник Раймонд, по прозвищу Сократик, живет со своим дедушкой, а родители мальчика работают в Болгарии. Сократик всегда отстаивает справедливость, защищает девочку и ее собаку от сердитого соседа, приходит на помощь своему учителю, рассказывает одноклассникам о заброшенном кладе в старом доме. Но, когда после уроков ребята отправляются на поиски клада, и становится понятно, что никаких сокровищ там нет, рассердившиеся кладоискатели набрасываются на виновника с кулаками…
#ХудожественныйФильм
Рижская киностудия. По заказу Гостелерадио СССР, 1984
Автор сценария – Владимир Железников
Режиссер – Андрис Розенберг
Оператор – Рихардс Пикс
Композитор – Имантс Калниньш
Художник – Гунар Балодис
Актер – Раймонд Павловс (Сократик)
Актер – Янис Упмалис (Янис)
Актер – Анна Видулея (Анна)
Актер – Кристина Клетниеце (Кристина)
Актер – Крист Калниньш (Крист)
Актер – Арнис Лицитис (Учитель)
Актер – Валдемар Зандбергс (Дедушка Сократика)
Актер – Улдис Думпис (Папа Яниса и Анны)
Актер – Велта Страуме (Мама Сократика)
Актер – Улдис Ваздикс (Папа Сократика)