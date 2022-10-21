Кто вышел победителем из Карибского кризиса? Евгений Спицын
К 60-летию Карибского кризиса. Как складывались отношения СССР и Кубы? К чему готовились США, и каков был их план? С чьей стороны шла эскалация кубинского кризиса? Похоже ли происходящее сейчас, на события 1962 года? И что это всё-таки было – победа или поражение Советского Союза? Об этом говорит историк Евгений Спицын. Ведущий – Игорь Шишкин.
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