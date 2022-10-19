Подмосковный военком добровольцем отправился в зону спецоперации
Артур Уланов, военный комиссар городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области, ушёл на фронт в качестве добровольца.
За плечами полковника годы службы в Вооружённых силах, в том числе в "горячей" точке.
"В 2000-х я выполнял специальные боевые задачи. Так что соответствующий опыт имею.
С 21 сентября, когда началась мобилизация, мне удалось подобрать десять наиболее опытных человек из резерва, которые согласились со мной поехать в зону специальной военной операции.
Это ребята, которые знают толк в современных технологиях, средствах маскировки, инженерной подготовке. Профессионалы своего дела. <…>
Действовать собираюсь в соответствии с опытом, имеющимся у меня. У ребят не просто боевая атмосфера, они знают, для чего они едут.
Они едут защищать Родину, организовывать правильно мероприятия в соответствии со всеми новыми стандартами", – рассказал он перед отправкой.
Всем, кто мобилизован для участия в СВО, военком пожелал поскорее вернуться домой живыми, здоровыми и с Победой.
"Сегодня мы проводили нашего коллегу Артура Викторовича Уланова, который успешно занимался мероприятиями по частичной мобилизации.
Он принял решение поехать в зону СВО, препятствовать его желанию мы не могли. Мобилизация в Подмосковье идёт строго по графику (завершена к вечеру 17 октября, задача Минобороны полностью выполнена – Прим.).
Отмечу, что главное в этой работе не количество, а качество тех ребят, которых призываем и направляем в Вооружённые силы РФ для выполнения поставленных боевых задач.
К нам приходит достаточно много добровольцев, но, к сожалению, не все они соответствуют военно-учётным специальностям, которые требуются.
Поэтому задача военкома в первую очередь — это разъяснять гражданам их предназначение и максимально помочь каждому реализовать свои умения и желания", – заявил военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов.
"Решение Артура Уланова и его коллег — пример настоящего мужества и самоотверженности.
Мы гордимся всеми нашими земляками, которые отправляются защищать Отечество, но ещё больше — теми, кто делает это по зову сердца", – подчеркнул глава Химок Дмитрий Волошин.
Журналист Сергей Мардан: "Можно сказать глупую фразу, что «каждому — своё место и в военкоматах нужны специалисты», а можно молча позавидовать мужеству и честности отдельно взятого военкома, который отправился не на повышение, а на фронт.
Будем следить за судьбой этого мужественного человека и настоящего полковника".
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