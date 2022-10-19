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О предстоящей эскалации

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О предстоящей эскалации


Почему эскалация в ближайшие недели неизбежна.

1. Правительство Лиз Трасс в Британии висит на волоске. Ее рейтинг одобрения в стране упал до 10%. Часть истеблишмента консервативной партии хочет убрать ее как можно скорее, так как правительство теряет управление над экономическими процессами в стране и обваливает рейтинги консервативной партии, повышая издержки от текущего курса по Украине не только для населения (с этим еще можно было смириться), но и для правящих элит (а с этим нет).

2. В начале ноября пройдут выборы в Конгресс США. По текущей социологии, республиканцы с вероятностью 95% получат большинство в Палате Представителей. Также они имеют определенные шансы получить большинство и в Сенате, что станет для администрации Байдена катастрофой. Глава республиканского меньшинства в Палате Представителей уже заявил, что после победы республиканцев, поддержка Украины будет сокращена в интересах американских избирателей.

3. Резко обостряется экономический и социально-политический кризис в Европе. Инфляция в ряде стран перевалила за 10%, идет массовая остановка предприятий, нарастает число антиправительственных митингов, которые угрожают господству евроатлантического истеблишмента и подпитывают европейское фрондерство. Цена войны на Украине для обычного европейца продолжает возрастать по экспоненте.

4. Соответственно, уже в ближайшие недели операторы войны в США и Британии могут получить серьезные внутриполитические удары. Возможное падение кабинета Трасс и весьма вероятное превращение администрации Байдена в "Хромую утку", заставляют "ястребов" торопиться, подталкивая шайку Зеленского к наступательным действиям уже в ближайшие недели. Кроме того, увеличивается вероятность различных терактов, диверсий и прочих провокаций, повышающих не только общий уровень эскалации, но и подталкивающих США и РФ к полному ремейку Карибского кризиса.

https://t.me/boris_rozhin/67722 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7925216.html
Метки: байден, Британия, война на украине, Россия, США, Украина
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