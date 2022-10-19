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Конец Киевского Света: Европа ЛИШИЛАСЬ НЕЗАЛЕЖНОГО Электричества | Геоэнергетика Инфо

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Блэкаут на носу: Европа ЛИШИЛАСЬ НЕЗАЛЕЖНОГО Электричества. Геоэнергетика Инфо
Украина прекратила поставки электричества в Европу. Российские массированные удары, поразившие 10 октября тепловую генерацию и электроподстанции Украины, вынудили ее прекратить с 11 октября экспорт электроэнергии в Европу, чтобы стабилизировать собственную энергетическую систему. Насколько пострадает энергетика Европы без электричества из Украины – расскажет Александр Фролов. Приятного просмотра!
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vqp-7raKeFw
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