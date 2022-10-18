Кир Булычев. Юмористические рассказы из серии “Из жизни Корнелия Удалова”
Кир Булычев. Юмористические рассказы из серии "Из жизни Корнелия Удалова"
Инсценированные рассказы из серии "Из жизни Корнелия Удалова": "Домашний пленник", "Не гневи колдуна". В первом героя рассказа уменьшает жена при помощи профессора Минца, а во втором колдун приговаривает его к однообразному существованию. Но все кончается хорошо.
Звучит песня из сказки "Там, на неведомых дорожках" ("Если вы не так уж боитесь Кощея…") на слова Юлия Кима, поет Борис Афроимович Львович.
Режиссер Александр Валенский
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В ролях: От автора – Иванов Борис; Корнелий Удалов – Зубарев Виктор; Ксения, его жена – Покровская Алла; Профессор Лев Христофорович Минц – Андреев Юрий; Антонина, тетя Ксении – Демина Галина; Геннадий, дядя Ксении и Колдун – Левинсон Борис
Год производства: 1989