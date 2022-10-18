Геранезация
Геранезация
Систематичность налетов БПЛА "Герань" на украинские объекты в условиях неспособности украинской ПВО обеспечить прикрытие объектов атакованных "Геранями" показала перспективность этого направления даже для тех, кто не следил за ударами БПЛА хуситов по Саудовской Аравии и в Йемене.
Разговоры о том, что Россия не только закупает крупные партии различных БПЛА (не только "Гераней"), но и готовится к выпуску собственных модификаций "Герани" с повышенной маневренностью и более мощной боевой частью, отражают адаптацию подходов к ведению боевых действий. У противника нащупали системную слабость, которую он пока не способен прикрыть (и 5-10 НАТОвских систем ПВО погоды тут не сделают – максимум, позволят усилить узлы ПВО Киева, Одессы, Днепропетровска). Соответственно, пока есть очевидное преимущество, его следует использовать. Что мы и наблюдаем уже с неделю.
Собственно, причина успеха "Гераней" – общая слабость тактической ПВО всех современных армий. И чем больше размер ТВД, тем эта слабость ощутимее Данную проблему поднимали британцы еще пару лет назад после войны в Карабахе, указывая на то, что по мере развития малоразмерных и средних дронов и возрастания их роли на поле боя, тактическая ПВО современных армий, а также объектовая ПВО, будут подвергаться серьезной нагрузке, так как большинство текущих систем создавались для другого типа войны.
Сейчас, на примере Украины мы видим подтверждение этих тезисов.
Россия, являясь мировым лидером по производству систем ПВО (что мы прекрасно видим по эффективности работы наших систем ПВО на Украине) и имея богатый опыт войны с БПЛА еще по Сирии, несколько лучше подготовлена к этой реальности, но надо понимать, что в перспективе, по мере развития БПЛА роевого типа, необходимо совершенствовать существующую тактическую и объектовую ПВО, чтобы потом не удивляться внезапной эффективности каких-нибудь новых дронов.
https://t.me/boris_rozhin/67619 – цинк
Стоит отметить, что иранские источники сообщают, что после триумфального применения Shahed-136 на Украине, к Ирану с запросом о покупке различных дронов обратилось уже 22 страны. НАТО обещает поставлять на Украину станции РЭБ, чтобы как-то снизить эффективность налетов БПЛА-камикадзе.
Также напоминаю материал двухлетней давности, который оказался весьма актуальным в 2022-м году.
Ударные БПЛА и война в Нагорном Карабахе.
Ударные БПЛА окончательно стали важным компонентом военной машины для любой современной страны. Они больше не являются «желательным инструментом» — это абсолютно необходимый элемент вооружения, отсутствие которого дает противнику заведомое преимущество, которое сказывается как на тактическом, так и на оперативном уровнях. И это касается не только разведывательных, но и ударных беспилотников, а также моделей «камикадзе».
В силу этого важно как наличие современной ПВО с массированным использованием средств РЭБ, которые способны эффективно бороться с роем беспилотников или «размениваться» с ними (не стоит надеяться на то, что в ближайшей перспективе ПВО полностью превзойдут современные ударные БПЛА и смогут противодействовать им без потерь), так и наличие собственных моделей, способных наносить симметричные потери противнику, затрудняя для него возможность реализовывать успехи на земле. Это переводит противостояние из «размена» ПВО на БПЛА (что приводит войну к противостоянию ресурсных потенциалов), к симметричному росту потерь в технике и людях от массированного применения беспилотников.
Можно предположить, что возникает тенденция к позиционной войне. При наращивании количества ударных БПЛА, которые действуют совместно с РСЗО и ствольной артиллерией, любая крупная наступательная активность приведет к росту потерь еще до того, как атакующие вступят в огневой контакт с наземной обороной. Соответственно, цена такого прямого столкновения в людях, технике и других ресурсах будет расти для обеих сторон по экспоненте. Для политиков это послужит серьезным аргументом при принятии решений о войне и мире, — хотя очевидно, что для Генштабов тех держав, которые проводят субъектную внешнюю политику, это лишь означает необходимость планировать наступательные операции в еще более сложных условиях, чем это было до наступления эпохи ударных беспилотников.
Полностью по ссылке
https://colonelcassad.livejournal.com/6240026.html