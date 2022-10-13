Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

ПАСЕ признала РФ «террористическим режимом» и призвала создать трибунал

15 0
Использованные источники: tass.ru, ria.ru

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за резолюцию о признании России «террористическим режимом», говорится в принятом заявлении по конфликту на Украине. В тексте резолюции, которая опубликована на сайте собрания, также заявлено о необходимости «оказывать максимальное давление на Россию» и рекомендовано «предоставить финансовую поддержку восстановлению Украины». Кроме того, в ПАСЕ посчитали незаконным присутствие России в Совете Безопасности ООН. В связи с этим депутаты призвали создать международный трибунал по российским преступлениям. Инициатором резолюции выступил представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис. На голосовании присутствовали только 100 из 612 числящихся в составе ассамблеи депутатов, 99 из них одобрили поправку, в которой Россия называется РФ «террористическим режимом». Ранее сегодня в своём обращении по видеосвязи украинский президент Владимир Зеленский призвал ПАСЕ стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». Поправка,...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru, rg.ru, ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/pase_priznala_rf_terroristicheskim_rezhimom_i_prizvala_sozdat_tribunal_381.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 16 сентября 2016
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2016
Новости Украины и Новороссии 16 февраля 2016
Новости Украины — сегодня 27 января 2015
Новости Украины и Новороссии 27 января 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru