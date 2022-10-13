ПАСЕ признала РФ «террористическим режимом» и призвала создать трибунал
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за резолюцию о признании России «террористическим режимом», говорится в принятом заявлении по конфликту на Украине. В тексте резолюции, которая опубликована на сайте собрания, также заявлено о необходимости «оказывать максимальное давление на Россию» и рекомендовано «предоставить финансовую поддержку восстановлению Украины». Кроме того, в ПАСЕ посчитали незаконным присутствие России в Совете Безопасности ООН. В связи с этим депутаты призвали создать международный трибунал по российским преступлениям. Инициатором резолюции выступил представитель Европейской народной партии от Литвы Эмануэлис Зингерис. На голосовании присутствовали только 100 из 612 числящихся в составе ассамблеи депутатов, 99 из них одобрили поправку, в которой Россия называется РФ «террористическим режимом». Ранее сегодня в своём обращении по видеосвязи украинский президент Владимир Зеленский призвал ПАСЕ стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию «страной-террористом». Поправка,...