Найди эту ноту. Документальный фильм (1972)
Найди эту ноту. Документальный фильм
Об истории Московской городской детской музыкальной школе имени Гнесиных, ее замечательных педагогах и их воспитанниках – будущих музыкантах.
#ДокументальныйФильм
ЦСДФ по заказу Гостелерадио СССР 1972
Автор сценария – А. Дробашенко
Режиссер – З. Фомина
Оператор – Владимир Усанов
Текст читал – Леонид Хмара
#НайдиЭтуНоту #музыка #ШколаГнесиных #образование
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