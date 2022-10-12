Советы по телефонам в зоне СВО
Советы по телефонам в зоне СВО
Этот пост будет полезен тем, кто находится, убывает или планирует убыть в зону СВО. Небольшой лайфхак от ветерана ПТСР Team, который с самого начала операции находится на переднем краю, да и вообще, имеет огромный опыт БД за плечами.
В месте пребывания СВО необходимо иметь два телефона. Один лично ваш, второй – на задачу. С первого вы звоните домой и КАТЕГОРИЧЕСКИ не берёте на выход. Смех тому, кто проебет телефон не только с данными о своём подразделении, так ещё и личные данные, которые при разблокировке сразу же попадут в интернет.
Второй телефон должен быть автономен, НЕ НАДО засовывать в него симки. Как только вы вставляете симку, вышка принимает ваш IMEI, а дальше уже дело техники. Категорически запрещено пользоваться симками с других областей.
Обязательно скачайте на телефон офлайн карты типа: “Alpine Quest” или “Offline maps”. Не качайте с маркетов, ищите в интернете крякнутую версию. В этих приложениях можно скачать область карты и пользоваться ей без интернета. Без этого НИКУДА. (Так же там можно выставить, чтобы точка показывала координаты в X,Y а не в градусах, очень удобно при корректировке, и компас там есть сразу же). Прокачайте слои Яндекса (Яндекс слой и Яндекс дороги).
На картах НЕ НАНОСИТЕ никогда свои подразделения. В крайнем случае делать разброс 500 метров минимум и называть сторонними словами (магазин, библиотека и тп.)
«Орион» выкиньте, эта балда быстро разряжается, координаты не точные, подключение к ГЛОНАСС будет дольше, чем длится СВО. Если же кроме «Ориона» у вас ничего нет, ВЫКЛЮЧИТЕ В НЕМ GPS!
Берегите себя.
(с) «Кадровый»
https://t.me/boris_rozhin/66935 – цинк