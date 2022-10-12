Новости украинского терроризма
Новости украинского терроризма
УФСБ навала организатора теракта на Крымском мосту
Тезисы из заявления ФСБ о теракте на Крымском мосту:
▪️ организатором было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура
▪️ бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе по контракту №02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)
▪️ к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979) и Роман Иванович Соломко (1971), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985)
▪️ с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС, была произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва)
▪️ на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае
▪️ 7 октября при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злоба (1987) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму
▪️ в этот же день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв
▪️ контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР украинского минобороны, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины Сергея Владимировича Андрейченко (1988) из Кременчуга
▪️задержаны 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления
▪️ расследование продолжается, все организаторы и соучастники, в том числе иностранцы, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законом
https://t.me/boris_rozhin/66912 – цинк
https://t.me/boris_rozhin/66921 – фото причатстных
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Задержан украинский террорист с ПЗРК
ФСБ пресечена подготовка специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе.
В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" для подготовки террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения.
Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК "Игла" и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
https://t.me/boris_rozhin/66917 (видео)
Плюс задержание украинского террориста готовившего теракт на терминале в Брянске.
Видео https://t.me/boris_rozhin/66919
PS. СБУ и ГУР МОУ должны быть признаны террористическими организациями.