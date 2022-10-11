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Продолжаются удары по энергетическим объектам Украины

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Использованные источники: ria.ru
Продолжаются удары по энергетическим объектам Украины

Воздушная тревога, ранее объявленная в районах Ровно и Кривого Рога, звучит уже в Киеве и во всех остальных регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге. «В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы», – говорится в сообщении украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН) в Telegram-канале. В свою очередь телеканал «Прямой» сообщил в Telegram-канале, что «в Кривом Роге работает ПВО».

На данный момент во всех областях Украины звучат сирены. До этого сообщалось о воздушной тревоге в Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и других областях республики.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области рассылает экстренные оповещения. Об этом во вторник сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, в рассылке ГСЧС говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призывают оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

В Одесской, Винницкой областях уже были слышны взрывы, но власти пока эту информацию официально не подтверждают.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье произошло не менее 16 взрывов.

Тем временем компания ДТЭК Киевские региональные электросети, владеющая многими украинскими энергокомпаниями, сообщила, что начиная с 11 октября в Киеве и области начнутся веерные отключения электричества. Свет будет отключаться на периоды, не превышающие четырех часов. Ориентировочное время – с восьми часов утра до 12 часов дня, с 20:00 до 00:00.

«Для балансировки энергосистемы вводятся графики почасовых отключений электроэнергии, приводит ТАСС заявление ДТЭК. – Чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК «Укрэнерго» ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали часть промышленных и бытовых клиентов в Киевской области».

На портале издания «Страна» опубликована таблица с графиком отключений по районам Киева.

Примечательно, что владельцем ДТЭК является украинский олигарх Ринат Ахметов, являющийся главным спонсором националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее украинский системный администратор «Укрэнерго» опубликовал в своем Telegram-канале обращение к жителям Украины, в котором призвал их ограничить потребление электроэнергии в вечерние часы, когда традиционно наблюдается пик потребления в сутки.

В понедельник утром российские Вооруженные силы нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, цель ударов достигнута – все назначенные объекты поражены.

По материалам РИА Новости, Lenta.ru, RT, Российской газеты

Источник: http://stoletie.ru/lenta/prodolzhajutsa_udary_po_energeticheskim_objektam_ukrainy_316.htm
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12548 11578
    Stelm три часа назад

      Веселье было запредельное у нациков и их поддерживающих после теракта на Крымском мосту. Ну пусть теперь веселятся и дальше.

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      1
      • 26188 22002
        маринаStelm три часа назад

          А Суровикину понравилось ,говорят это его фирменный стиль.Люблю стильных мужчин.Сегодня опять,потому как вчера Попову ,КТ с жориком и др.здесь оказалось маловато..
          “Нельзя декоммунизировать территорию, лишь снеся памятники и закрасив жёлтой и синей краской советские символы, но оставить для себя в услужении всё то, что было построено в годы существования Украинской ССР.

          С раннего утра приходят сообщения том, что вся территория Украины вновь слушает сигналы воздушной тревоги.

          Ранее «Военное обозрение» сообщало о нанесении ударов по Ладыженской ТЭС в Винницкой области, по объектам в Никополе и Одесской области. Теперь приходят сообщения о расширении зоны нанесения ударов.

          Прилёты ракет и барражирующих боеприпасов фиксируются в Ровно и Кривом Роге. Сирены воздушной тревоги звучат во Львове, Киеве, Тернополе, Черкассах, Ивано-Франковске и других городах, подконтрольных террористическому режиму.

          Кроме того, несколько военных целей поражены в Николаеве и Очакове. По некоторым данным, под ударом оказался Очаковский порт, где украинские ВМС пытались проявлять в последнее время определённую военно-техническую активность.

          По словам главы Николаевской администрации Виталия Кима, «в направлении Николаева выпущено до 10 ракет».

          Администрация Хмельницкого информирует население о том, что в связи с возникшими проблемами в сфере энергоснабжения в городе и области будут осуществляться веерные отключения электричества. Пока – на 2 часа в сутки, по районам. Ранее о веерных отключениях сообщили в Киеве, где оставлять город без электроснабжения планируется уже минимум на 4 часа в сутки.”
          п.с. Это в Очаково цука английская строила базу?-это им за дряхлый крейсер Москва

          https://topwar.ru/203164-nanes

          • 12548 11578
            Stelmмарина два часа назад

              С крейсером Москва все мутно. Укропропаганда выставляет себе в заслугу. Английские противокорабельные ракеты. Ага. Только нет ни одного снимка повреждения бортов и надстроек крейсера. Взрыв и пожар был изнутри. Идет расследование этого ЧП.
              По поводу снесения советских памятников можно сказать одно. Есть такое выражение, и я его считаю правильным : “У страны, не помнящей прошлого нет будущего”. Украина сама себя уже утилизировала. Страны Балтии следующие.

              1
              1
              • 26188 22002
                маринаStelm два часа назад

                  Пока в Днепре стоит Золотая Роза -символ власти над территорией чужих -ничего не закончено..Увы..Мы зачищаем территории бывшие РИ пока не ясно для кого и под кого…Стелм..Пока изо всех чайников орут и призывает ,как КОТ здесь,всех мочить именно Они ..Не поддавайтесь соблазну -радоваться ,потому что все только начинается и кто воссядет в Кремле -совсем не ясно..

                  • 12548 11578
                    Stelmмарина два часа назад

                      А у меня радости никакой и нет. Война это не радость, а боль. Ну а кто там сядет потом в Кремле мы конечно не знаем.
                      Но я верю в лучшее для нашей страны. И еще верю некоторым предсказателям. Некоторым. Например Кейси и Ванга. Они делали прогноз что у России все будет хорошо. И 3 мировой не будет. Лично я в это верю. И другие то же. А когда много людей едины в своем устремлении, мы меняем реальность и свое будущее.
                      Это единые космические законы.
                      Мы в состоянии менять нашу реальность.

                      1
                      1
                    • 5800 4462
                      ИгорьStelm 16 мин. назад

                        Да Марина то тут поменяет будущее, как бы за ней бригаду из нави не прислали, чтоб не меняла.

                      • 5800 4462
                        Игорьмарина 13 мин. назад

                          Воссядет на кремле. Ху из ху.

                        • 26188 22002
                          маринаИгорь 11 мин. назад

                            а ты на… в А..https://matveychev-oleg.livejournal.com/14222111.html

                  • 164 152
                    Елена три часа назад

                      Веселуха вернулась?

                      1
                      1
                      • 9730 7306
                        чужойЕлена три часа назад

                          После взрыва на крымском мосту в Белоруссии хохлы пристально смотрели в глаза русским, и спрашивали:
                          - “Может что случилось у вас?”
                          После взрыва в западенской области ракет, хохлы закрывали руками слезы на лице.
                          Но русские не смотрели им пристально в глаза, и не спрашивали что случилось.
                          Потому что это русские.

                      • 18890 9790
                        BlackCat 41 мин. назад

                          Итог ракетных ударов на 14:00

                          Ударам подверглись города:
                          - Киев
                          - Кривой рог
                          - Львов
                          - Кременчуг
                          - Павлоград
                          - Ровно
                          - Одесская область
                          - Винница

                          Удары по важным объектам:

                          - ЖД станция со скоплением противника и новой техникой (Павлоград)
                          - Шепетовский железнордороэный узел и ремзовод в Хмельницкой области уничтожены.
                          - Ладыжинская ТЭС выведена из строя (Винница)
                          - ТЭЦ во Львове горит
                          - Массированные обстрелы военных управлений (Киев)

                          Во многих городах противника полный блэкаут, а где то нарушение водоснабжения. В городах эвакуации и бегство из страны, огромные очереди на выезд.

                        • 2119 1727
                          KOCMOHABT 16 мин. назад

                            Замечательные новости. Пусть теперь этим утыркам из свинорейха Крымский мост снится в страшных снах.

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