Воздушная тревога, ранее объявленная в районах Ровно и Кривого Рога, звучит уже в Киеве и во всех остальных регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровно и Кривом Роге. «В Ровно и Кривом Роге слышны взрывы», – говорится в сообщении украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН) в Telegram-канале. В свою очередь телеканал «Прямой» сообщил в Telegram-канале, что «в Кривом Роге работает ПВО».

На данный момент во всех областях Украины звучат сирены. До этого сообщалось о воздушной тревоге в Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской и других областях республики.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киевской области рассылает экстренные оповещения. Об этом во вторник сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, в рассылке ГСЧС говорится о высокой вероятности взрывов в течение дня. Граждан призывают оставаться в укрытиях и не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

В Одесской, Винницкой областях уже были слышны взрывы, но власти пока эту информацию официально не подтверждают.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье произошло не менее 16 взрывов.

Тем временем компания ДТЭК Киевские региональные электросети, владеющая многими украинскими энергокомпаниями, сообщила, что начиная с 11 октября в Киеве и области начнутся веерные отключения электричества. Свет будет отключаться на периоды, не превышающие четырех часов. Ориентировочное время – с восьми часов утра до 12 часов дня, с 20:00 до 00:00.

«Для балансировки энергосистемы вводятся графики почасовых отключений электроэнергии, приводит ТАСС заявление ДТЭК. – Чтобы сбалансировать энергосистему и предотвратить масштабные отключения, государственная энергокомпания НЭК «Укрэнерго» ввела графики аварийного отключения электроснабжения. В него попали часть промышленных и бытовых клиентов в Киевской области».

На портале издания «Страна» опубликована таблица с графиком отключений по районам Киева.

Примечательно, что владельцем ДТЭК является украинский олигарх Ринат Ахметов, являющийся главным спонсором националистического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее украинский системный администратор «Укрэнерго» опубликовал в своем Telegram-канале обращение к жителям Украины, в котором призвал их ограничить потребление электроэнергии в вечерние часы, когда традиционно наблюдается пик потребления в сутки.

В понедельник утром российские Вооруженные силы нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, цель ударов достигнута – все назначенные объекты поражены.

По материалам РИА Новости, Lenta.ru, RT, Российской газеты