Очистить завод от “неадекватных сотрудников”
Очистить завод от "неадекватных сотрудников"
Правительство Франции пригрозило силой прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies
Правительство Франции будет вынуждено вмешаться в ситуацию на нефтеперерабатывающих заводах компании TotalEnergies и силой прекратить забастовку, если консенсус между профсоюзами и руководством компании не будет найден в ближайшие часы, заявил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в эфире радиостанции RTL.
Веран предупредил, что в случае, если забастовки не будут прекращены в ближайшие часы, правительство будет вынуждено очистить доступ к топливным хранилищам и нефтеперерабатывающим заводам для «более адекватных сотрудников».
Руководство TotalEnergies в понедельник также выступило с предложением по увеличению зарплаты сотрудникам, поэтому призывы профсоюза CGT продлить забастовки являются, по словам Верана, «чрезмерными и ненормальными».
Напомним, что во Франции на выходных выросли длинные очереди на заправках. Это произошло из-за того, что совокупный объем топлива, производимый французскими НПЗ, за последние две недели сократился более чем на 60%.
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Требовать повышения зарплат в чудесном капиталистическом обществе является неадекватностью. По сути, рабочим Total предлагает небольшое повышение зарплаты, запугивая угрозой массовых увольнений и силового разгона протестующих.