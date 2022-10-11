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4 часа без света…

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4 часа без света…

Для нытиков с Украины, у которых на 4 часа отключили свет, мол как так, нас таких красивых европейцев и без света…

Когда подорвали ЛЭП на границе с Крымом, Крым не имел необходимой внутренней генерации и энергетически зависел от Украины, получая энергию в том числе с Запорожской АЭС (ха-ха).
Поэтому в первое время после подрыва ЛЭП, у нас в порядке вещей были отключения на 10-12 часов и даже больше.

Вся страна тогда слала в Крым различные генераторы, которые позволили чуть-чуть компенсировать время отключений света пока в форсированном порядке строился энергомост. Зимой запустили первую ветку, а весной 2015-го его полностью достроили, после чего всякие отключения ушли в прошлое. Ну а затем в Крыму построили Симферопольскую и Севастопольскую ТЭС, которые гарантировали покрытие всех потребностей Крыма и решило проблему энергетической безопасности полуострова.

Крымчане и Севастопольцы тогда терпеливо ждали, сидя по много часов без света, пока власти экстренно решали проблему. И все это перетерпели. Сейчас по этому поводу у нас в городе в основном посмеиваются с глупых хохлов, которые разорвали таким образом последние инфраструктурные связи Крыма с Украиной и ускорили инфраструктурную интеграцию Крыма с российской энергосистемой.

Важная деталь – в Крыму за несколько лет в составе России было построено 2 ТЭС. На Украине с 1991 года не было построено ни одной ТЭС. Россия строит и восстанавливает. Украина разрушает и теряет то, что восстановить не сможет.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7910415.html
Метки: блокада, крым, личное, севастополь, тэс, Украина, электроэнергия, энергетика
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