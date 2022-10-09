Тонкоматериальные технологии наших предков
Александр Жарков и Алексей Щербаков
Владеть тонкоматериальными технологиями мечтали и мечтают многие, живущие на нашей Земле. Другой вопрос зачем им это нужно?
Итак, сегодня в эфире мы познакомимся:
Как можно найти древние сакральные знания.
Виды технологий наших предков.
Что нужно делать, чтобы наше прошлое стало светлым настоящим.
Что в результате работы с собой можем получить:
Вы расширите кругозор понимания происходящего в мире.
Начнете замечать, то, чего не замечали ранее.
Начнете интересоваться своим внутренним миром и тем, что происходит за пределами «матрицы».
Александр Жарков – целитель, парапсихолог, ясновидящий. https://www.youtube.com/crystalenergyzharkov
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