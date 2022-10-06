Медведев: РФ продолжит освобождать занятые украинскими неонацистами территории
Российские военные продолжат освобождать территории, занятые украинскими неонацистами. Об этом заявил на заседании генсовета «Единой России» председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он поздравил всех с вхождением в состав нашего государства Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Политик подчеркнул, что «оно прошло в строгом соответствии с международным правом». Он также сообщил, что в ближайшее время в каждом новом регионе РФ будут открыты представительства федеральных органов исполнительной власти. «Что бы ни пытались сегодня предпринять наши враги, а также ни болтали их марионетки в Киеве, теперь это новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу, и, конечно, продолжим освобождать территории, всё ещё занятые неонацистами», – сказал он. «Наша страна уверенно выбрала свой путь и с него не свернёт. Все цели по защите наших граждан, наших территорий, поставленные главой государства, будут непременно достигнуты», – заявил Медведев. По его словам,...
Русские всегда приходят за своим..
“Владимир Путин подписал указ о принятии в федеральную собственность Запорожской атомной электростанции. Он поручил кабинету министров создать федеральное государственное унитарное предприятие “Запорожская АЭС” для обеспечения безопасности её объектов.
Управлять станцией будет АО “Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС” (АО “ЭО ЗАЭС”), учредителем которого стало АО “Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях” (АО “Концерн Росэнергоатом”), входящее в состав Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”.
п.с. приготовиться остальным нашим АЭС на территории (а как теперь ЭТО назыается ??) свое ,нужно возвращать ,ато ведь привыкают гады и кричат ,что Крым это их всё и они обещали это Англии..
кириенко снова халявка подкатила, хоть бы с матвиенко поделился