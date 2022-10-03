Недостаточное замещение
По итогам сентября СПГ стал главным источником газа для ЕС (39,8%), в то время как доля российских поставок упала до 10,4%.
Важнее, однако, то, что у Европы не получается заместить российские поставки и что региону не хватает примерно 2,5 тысяч ГВт*час в день или четверти от необходимого объема энергии.
Если Европа хочет заместить покупку газа у ненавистной России на покупку чего то другого, то стоит ли унижаться и просить ?
Это желание всего европейского народа. Зачем их насиловать ?