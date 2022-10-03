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Недостаточное замещение

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По итогам сентября СПГ стал главным источником газа для ЕС (39,8%), в то время как доля российских поставок упала до 10,4%.

Важнее, однако, то, что у Европы не получается заместить российские поставки и что региону не хватает примерно 2,5 тысяч ГВт*час в день или четверти от необходимого объема энергии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7896514.html
Метки: газ, Европа, Россия, США, энергоносители
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9680 7268
    чужой 3 октября 17:18

      Если Европа хочет заместить покупку газа у ненавистной России на покупку чего то другого, то стоит ли унижаться и просить ?
      Это желание всего европейского народа. Зачем их насиловать ?

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