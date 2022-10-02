Прощай гривна-2
Хождение гривны на территориях, которые входят в состав России будет прекращено с 1 января 2023-го года. Прекращение хождения гривны завершает процесс разрыв с финансовой системой Украины. Почти как у нас в Севастополе. Ниже, мой пост от 1 июня 2014 года.
С сегодняшнего дня в Севастополе перестала ходить гривна. Еще в марте это казалось невероятным и ориентировочные сроки гласили – от 1-го года до 2-х лет, и то с различными трудностями. Но реальность оказалась стремительнее всяких планов и расчетов. Спустя 2,5 месяца после присоединения Севастополя и Крыма к России, украинская валюта исчезает из оборота.
Последние дни ее хождения, было довольно забавно наблюдать, как граждане изыскивали возможности избавиться от этой казалась бы незыблемой в своей повседневности гривны. "Уф, наконец то избавился", "Извините, украинскую мелочь не берем", "Вы зачем мне сдачу гривнами дали", "Ладно, так и быть, возьму – знаю где избавиться", "Ох, опять эти бумажки, а рублей точно нет?"
Самое интересное, что ускоренное решение проблемы с отменой хождения гривны, решалось весьма буднично, как будто это нечто естественное. Объявление о запрете хождения гривны, если и вызвало какой-то ажиотаж, так разве что в плане избавления от гор накопленной мелочи, когда на сдачу норовили выдать пакет металлических гривенных рублей или того хуже – мешочек по 25 или 50 копеек.
Люди ругались по этому поводу, "Вот зачем вы уважаемый мне этот мусор насыпаете? Из какой-такой копилки вы все это достали?", доходило до смешного, вчера ехал на работу, водитель топика дал на сдачу в рублях украинскую мелочь, пассажир брать отказался, что-то буркнул про водителя и пошел. Тот взбеленился и запустил охапку мелочи вслед выходящему пассажиру. Тот быстро пособирал что успел, кинул в водителя и ретировался. Так сказать, обмен рубли на гривны в данном случае не заладился.
В последние дни, несмотря на то, что по закону принимать гривну в торговле были обязаны до 1 июня, уже за 2-3 дня до дедлайна, многие торговые предприятия начали отказываться ее принимать или принимали по ограниченному кругу товаров. Никому не хотелось иметь дело с бумажками и железками, которые еще недавно были одной из главных мер окружающего материального мира.
В итоге на смену гривне окончательно пришел российских рубль сидящий в долларовой тени. В целом, бумажную денежную массу нарастили довольно быстро и уже после выдачи майских зарплат и пенсий, бумажная гривна уже постепенно начала превращаться в средство "расхода", при нехватке мелочи.
Единственно что проблема с металлическими рублями как была так и осталась, хотя она уже не так остра, как ранее. Их очевидно завозят в Крым, но недостаточно быстро, поэтому нередки ситуации, когда на сдачу у продавца нечего дать (есть только бумага и мелочи по минимуму). Раньше можно было дать гривнами сдачу, сейчас видимо будут пытаться вручить конфетки или прочую торговую мелочевку. Тут я думаю еще 1-2 месяца понадобится, чтобы насытить рынок монетой. Поэтому если будете отдыхать в июне, готовьте мелочь.
В целом же, к рублям постепенно привыкают, хотя рост зарплат и еще более стремительный рост цен, пока не позволяет определить относительную ценность денег. Люди еще достаточно плохо ориентируются в новых денежных расчетах, когда базовые ориентиры плавают и меняются чуть ли ни каждый месяц. Вот дорастут цены и зарплаты до среднероссийского уровня, там и посмотрим.
Ну а так, сегодня мы говорим гривне прощай навсегда. Очевидно, что она уже не будет ходить в Севастополе как государственная валюта. Она исчезает из нашей реальности вместе с Украиной, этот остаточный след страны, которая как туман висела над Севастополем 23 года, случайно появившейся и столь же случайно исчезнувшей из нашей жизни.
https://colonelcassad.livejournal.com/1611310.html – цинк
Думаю и новые регионы смогут достаточно безболезненно разорвать оставшиеся финансовые связи с Украиной.