Изоляционное голосование
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь объяснил, почему Китай воздержался при голосовании по резолюции, осуждающей референдумы по вхождению в состав России новых территорий:
"Нынешний кризис на Украине является результатом накопления различных конфликтов и напряженности в течение длительного периода времени. Как свидетельствуют факты, политическая изоляция, санкции и давление лишь подпитывают напряженность и блоковую конфронтацию, не способствуют укреплению мира. Вместо этого они лишь ухудшают ситуацию и делают вопрос более сложным.
Китай призывает все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от действий, которые могут усугубить напряженность, и оставить пространство для решения посредством дипломатических переговоров".
Сама же резолюция с осуждением России была по очевидным причинам ветирована Россией, которая заранее предупреждала, что так и сделает.
Примечательным также стало, что Китай, Индия и Бразилия не выступили с осуждением России, оставив западный блок без широкой поддержки.
В этом собственно суть – крупные региональные игроки с интересом смотрят, выгребет ли России против Запада и не хотят помогать Западу в его попытках изолировать Россию, что разрушает концепцию "весь цивилизованный мир против России", поддерживая основной российский нарратив, что цивилизованный мир и цивилизованное международное сообщество это не только и не столько Запад. И такие голосования отлично показывают столкновение этих смысловых конструкций.