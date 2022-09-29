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Михаил Тягур. “Ленинград и область во время Советско-финляндской войны”. Часть 1. Мобилизация

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Военный историк, к.и.н. Михаил Тягур рассказывает о жизни в Ленинграде и области во время Советско-финляндской войны”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AX7bLhccjTA
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