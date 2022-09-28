"Как же всё это мерзко, все эти ваши толерантности, агрессивные феминистки, целование ног представителям других рас и облизывание беженцев с Ближнего востока. Человеку запрещено уже выражать своё мнение, что в Совке, что в "цивилизованных" странах. Ни пошутить, ни поёрничать, ходим бл.ть как по минному полю. Скоро маятник пойдёт в обратную сторону. А мало не покажется. Вон, Италия тому пример.

Умница и один из образованнейших людей шахматного мира Ilya Smirin , в свойственной ему манере, пошутил в прямом эфире про женские шахматы. Про какую-то там шахматистку, даже толком не поняла, про какую, её имя забудется уже назавтра. Мол, зачем ей звание мужского гроссмейстера, когда у неё уже есть звание женского. И, мол, почему женщины могут играть в мужских турнирах, а женщины – нет. Всё.

Всегда говорили и шутили по этому поводу, в тех же выражениях, все понимали шутку юмора, и ничего.

Теперь же шахматистка пожаловалась-возмутилась, оскорбилась прям до глубины души.

В итоге, разгорелся жуткий скандал, а Илью заставили бл.ть извиниться. ФИДЕ опубликовала какое-то постановление по этому поводу, и его выгнали из комментаторов женского Гран при.

Мерзкие времена, ох, мерзкие."



Ее вряд ли можно упрекнуть в большой симпатии к России или "традиционным ценностям", но даже ее проняло. Но как представляется, это еще только начало. Подобные международные структуры зависимые от западных денег и западного давления вынуждены как привокзальные проститутки подстраиваться под требования клиента, который их танцует.

Разговоры про то, что "шахматы вне политики" сейчас выдают лишь инфантилизм тех, кто это изрекает. Как и любой большой спорт в условиях Холодной войны это в первую очередь политика, а потому уже спорт и все остальное. И гроссмейстерам об этом сейчас в лоб напоминают, указывая кому играть, кому не играть, что можно говорить, а что нельзя. Впрочем, учитывая подавляющий конформизм гроссмейстерской среды, можно быть уверенным, что большинство это молча скушает. Не в первый раз.