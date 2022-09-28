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Мыслепреступление гроссмейстера Смирина

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Повесточка захлестнула всемирную шахматную федерацию.

Пишет гроссмейстер Сергей Шипов:

Маразм во имя пресловутой "толерантности" нарастает. И ФИДЕ не остаётся в стороне.
Помню, как Дубов на Кубке Мира в Сочи пошутил в эфире про наличие порнофильмов на компе – и немедленно был уволен.
Теперь Смирин в Астане вполне добродушно отметил некоторые различия в условиях для женщин и мужчин – с тем же результатом.
Тенденция понятна: чиновники ФИДЕ все язвы западного мира активно применяют в шахматах. Спорт активно мешают с большой политикой, ищут сексизм и прочие "измы" там, где их нет.
Похоже, иначе им нельзя! В большом мире не поймут-с.
P.S. Странно, что у меня, никогда не лазившего за словом в карман, не нашли таких "преступлений" в официальных комментариях. Видимо, плохо искали.
P.P.S. Стало известно, кто разогнал нынешний скандал.
Гулрухбегим Тохирджонова выступила "забойщиком".
А потом подтянулись более серьёзные фигуры: Жужа Полгар (обратилась к ФИДЕ в своём твиттере) и Хикару Накамура (в своём youtube-канале), которые и обеспечили массовый резонанс.

Оцените диалог:

Илья Смирин (комментатор) : Меня всегда удивляло, почему женщины могут играть с мужчинами, а мужчины не могут играть в женском турнире (улыбается)
Фиона Стейл-Энтони (комментатор): Вы должны спросить кого-то, кроме меня
Смирин: Я не спрашиваю. Скажем так, это риторический вопрос
<…>
Стейл-Энтони: Вы хотите сказать, что шахматы не для женщин?
Смирин: Я не говорил этого открыто. Простите. Это был частный разговор

https://t.me/Crestbook – цинк

Смирин конечно же по Оруэллу совершил мыслепреступление и озвучил его. За что и пострадал.
Тохирджонова, это бывшая шахматистка из Узбекистана, которая нынче играет за США. Ну и как видим, очень быстро встроилась в тамошний мейнстрим.

Интересно, что по этому поводу пишет эмигрировавшая из России в Сербию Мария Манакова,

"Как же всё это мерзко, все эти ваши толерантности, агрессивные феминистки, целование ног представителям других рас и облизывание беженцев с Ближнего востока. Человеку запрещено уже выражать своё мнение, что в Совке, что в "цивилизованных" странах. Ни пошутить, ни поёрничать, ходим бл.ть как по минному полю. Скоро маятник пойдёт в обратную сторону. А мало не покажется. Вон, Италия тому пример.
Умница и один из образованнейших людей шахматного мира Ilya Smirin , в свойственной ему манере, пошутил в прямом эфире про женские шахматы. Про какую-то там шахматистку, даже толком не поняла, про какую, её имя забудется уже назавтра. Мол, зачем ей звание мужского гроссмейстера, когда у неё уже есть звание женского. И, мол, почему женщины могут играть в мужских турнирах, а женщины – нет. Всё.
Всегда говорили и шутили по этому поводу, в тех же выражениях, все понимали шутку юмора, и ничего.
Теперь же шахматистка пожаловалась-возмутилась, оскорбилась прям до глубины души.
В итоге, разгорелся жуткий скандал, а Илью заставили бл.ть извиниться. ФИДЕ опубликовала какое-то постановление по этому поводу, и его выгнали из комментаторов женского Гран при.
Мерзкие времена, ох, мерзкие."

Ее вряд ли можно упрекнуть в большой симпатии к России или "традиционным ценностям", но даже ее проняло. Но как представляется, это еще только начало. Подобные международные структуры зависимые от западных денег и западного давления вынуждены как привокзальные проститутки подстраиваться под требования клиента, который их танцует.
Разговоры про то, что "шахматы вне политики" сейчас выдают лишь инфантилизм тех, кто это изрекает. Как и любой большой спорт в условиях Холодной войны это в первую очередь политика, а потому уже спорт и все остальное. И гроссмейстерам об этом сейчас в лоб напоминают, указывая кому играть, кому не играть, что можно говорить, а что нельзя. Впрочем, учитывая подавляющий конформизм гроссмейстерской среды, можно быть уверенным, что большинство это молча скушает. Не в первый раз.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7889708.html
Метки: fide, дворкович, либерализм, оруэлл, спорт, шахматы
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