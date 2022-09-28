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Критерии отбора граждан подлежащих мобилизации

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Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе Вооруженных Сил.

В приоритетном порядке призываются:

рядовые и сержанты – до 35 лет;

младшие офицеры – до 50 лет;

старшие офицеры – до 55 лет.

Предельный возраст призыва:

для рядового и сержантского состава – в до 50 лет;

младшие офицеры – до 60 лет;

старшие офицеры – до 65 лет.

Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В).

В первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

https://объясняем.рф/articles/questions/mobilizatsiya/kakovy_kriterii_otbora_grazhdan_podlezhashchikh_mobilizatsii_/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7888823.html
Метки: мо рф, мобилизация, Россия
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