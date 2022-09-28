Критерии отбора граждан подлежащих мобилизации
Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе Вооруженных Сил.
В приоритетном порядке призываются:
рядовые и сержанты – до 35 лет;
младшие офицеры – до 50 лет;
старшие офицеры – до 55 лет.
Предельный возраст призыва:
для рядового и сержантского состава – в до 50 лет;
младшие офицеры – до 60 лет;
старшие офицеры – до 65 лет.
Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограничено годен» (В).
В первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учетными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
https://объясняем.рф/articles/questions/mobilizatsiya/kakovy_kriterii_otbora_grazhdan_podlezhashchikh_mobilizatsii_/ – цинк