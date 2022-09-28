Финал марафонского пути в Россию
Пасечник и Пушилин с необходимыми документами полученными по итогам референдумов 23-27 сентября уже отправились в Москву для завершения всех юридических процедур необходимых для вступления ДНР и ЛНР в состав России. Также ожидается приезд Сальдо и Балицкого. Соответственно, в ближайшие дни состоится вступление четырех новых субъектов в состав России. Это уже неизбежность, которую нужно формализовать через соответствующие бумаги и заявления.
Уже совсем скоро.
Ну и само собой ждем позитивных изменений на фронте.