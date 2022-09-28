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Финал марафонского пути в Россию

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Пасечник и Пушилин с необходимыми документами полученными по итогам референдумов 23-27 сентября уже отправились в Москву для завершения всех юридических процедур необходимых для вступления ДНР и ЛНР в состав России. Также ожидается приезд Сальдо и Балицкого. Соответственно, в ближайшие дни состоится вступление четырех новых субъектов в состав России. Это уже неизбежность, которую нужно формализовать через соответствующие бумаги и заявления.

Уже совсем скоро.
Ну и само собой ждем позитивных изменений на фронте.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7888580.html
Метки: ДНР, Запорожье, лнр, пасечник, пушилин, референдум, Россия, херсонская область
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