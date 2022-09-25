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Siemens, ауфидерзейн! В России создана новая турбина

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Тихой сенсацией стала новость о том, что на заводские испытания вышел новый газотурбинный агрегат российского производства для ледостойких плавучих платформ. А между тем за этой новостью скрывается огромный труд и настоящая детективная история. Обо всём этом, истории нового спасения и выходе свежего выпуска газеты «Время – вперёд!» расскажем после краткой сводки новостей.
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Купить газету «Время – вперёд!» на Озоне для себя и таким образом профинансировать ещё два экземпляра для Донбасса можно здесь: https://www.ozon.ru/seller/vremya-vpered-538278/products/?miniapp=seller_538278

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mBKJP8OMzds
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