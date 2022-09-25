Siemens, ауфидерзейн! В России создана новая турбина
Тихой сенсацией стала новость о том, что на заводские испытания вышел новый газотурбинный агрегат российского производства для ледостойких плавучих платформ. А между тем за этой новостью скрывается огромный труд и настоящая детективная история. Обо всём этом, истории нового спасения и выходе свежего выпуска газеты «Время – вперёд!» расскажем после краткой сводки новостей.
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