Кто будет новым гегемоном?
Почему многополярный мир не получится построить? На что в таком случае может претендовать Россия? Есть ли у нас шанс отстоять себя в геополитическом соперничестве? Что ждёт мир в ближайшее время? Об этом говорят экономист Евгений Балацкий и аналитик Игорь Нагаев.
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