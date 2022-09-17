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О проблемах дроностроения

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Относительно очередной волны споров на тему отечественного дроностроения.

1. Основная проблема не в том, что у нас плохие дроны, ряд моделей, более чем конкурентноспособны – "Орлан", машины от "ZALA" и т.п. Основная проблема в том, что их совершенно недостаточно для такого огромного ТВД. Именно характер СВО столь ярко высветил основную проблему, которая могла показаться менее очевидной на более локальных ТВД, вроде сирийского, где недостаточное кол-во БПЛА на километр фронта нивелировались относительной слабостью противника. На украинском ТВД существующее ограниченное кол-во дронов просто растворяется на огромном пространстве.

2. Собственно, ответ на вопрос, все ли у нас нормально с дронами, дал в свое время вице-премьер Борисов, который резюмировал, что дроностроению у нас до войны должного внимания не уделяли, признав объективные недостатки. Это безусловно не отменяет достижений наших КБ создавших отличные образцы машин, но оставляет вопрос о недостатках их промышленного производства.

3. Проблема с пустующей нишей отечественных квадрокоптеров, которая нынче отдана на откуп китайцам (которые благодаря бесплатной рекламе от волонтеров и военных, фактически монополизировали этот рынок в России), достаточно очевидна. Фактически, требуется создание собственного производства крупносерийных партий таких дронов. Если до СВО это еще могло показаться кому-то неочевидным, то сейчас это и ребенку понятно. Это не только вопрос обеспечения фронта, но и контроля собственного рынка.

4. Соответственно, основной проблемой на текущий момент видится не то, что "у нас дроны гавно, все пропало", а то, что объемы производства существующей линейки машин все еще недостаточны и тут необходимы серьезные усилия по наращиванию производства того, что у нас есть сейчас. Если возможности по производству ограничены, необходимо активизировать закупку необходимого за границей (здесь мы видим подвижки – проблем с закупкой китайских квадрокоптеров сейчас нет, иранские дроны уже в деле)
Что не отменяет необходимости совершенствовать существующие машины и создавать перспективные БПЛА (в том числе и роевого типа), роль которых в войнах середины-второй половины 20х годов будет весьма существенной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7868166.html
Метки: бпла, дроны, производство, промышленность, Россия
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