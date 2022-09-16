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Путин: Россия готова бесплатно передать развивающимся странам 300 тыс. т удобрений

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Использованные источники: tass.ru

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди нанести визит в РФ. Об этом российский лидер сообщил ему в ходе переговоров в Самарканде на саммите стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент России в ходе встречи с премьер-министром Индии на полях саммита ШОС заявлял, что Российская Федерация сделает все возможное, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно быстрее. При этом российский лидер отметил, что от переговоров отказывается именно украинская сторона. В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в пятницу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) поблагодарил его за помощь в эвакуации индийских студентов с Украины. «Сегодня у нас будет возможность поговорить о том, как мы можем продвигаться по пути мира. Индия и Россия остаются вместе на протяжении нескольких десятилетий», – сказал он. До этого Путин обсудил с замгенсека ООН Розмари ДиКарло «зерновую сделку» на саммите ШОС в Самарканде. Глава российского...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: tass.ru, rbc.ru, kommersant.ru
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Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_rossija_gotova_besplatno_peredat_razvivajushhimsa_stranam_300_tys_t_udobrenij_342.htm
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