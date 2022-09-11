Главная » Новости Украины и Новороссии

Запорожская АЭС остановлена

74 0

В связи с продолжающимися обстрелами, сегодня был остановлен последний работающий энергоблок Запорожской Атомной Электростанции.

В связи с непрекращающимися обстрелами со стороны Украины и угрозами терактов со стороны украинских властей, энергоблоки ЗАЭС переведены в холодный режим.
Уровень радиации на ЗАЭС не превышает норму, персонал продолжает работу в штатном режиме. Вооруженные силы России обеспечивают защиту населения Энергодара и персонала станции от обстрелов украинской артиллерии.

На Украине уже заявили, что "зима будет холодной".
ЗАЭС давала до 20% генерации Украины.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7854155.html
Метки: аэс, война на украине, Запорожье, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 апреля 2017
Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2017
Энергетика Украины: «жить будет плохо, но не долго»… Если Кремль опять не поможет?
Новости Украины — сегодня 19 ноября 2014

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru