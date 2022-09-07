Согласно приказу министра обороны Украины Алексея Резникова, с 1 октября женщины от 18 до 60 лет обязаны встать на воинский учет. Объявлено, что представительницы прекрасного пола, получившие военный билет, не имеют права покидать страну. Будущим «уклонисткам» Верховная рада уже пригрозила обвинениями в предательстве и карательными мерами.

Грустно и смешно было наблюдать, когда президент Украины Зеленский, никогда не служивший в армии, выезжал на позиции ВСУ в Донбассе. Облачаясь в военную форму, надевая бронежилет и нахлобучивая на голову каску, пытался принимать воинственный вид и фотографировался в амуниции на потеху всему миру.

Зеленский мнит себя стратегом, указывая генералам, где ВСУ наступать, а где держать оборону. Наверняка он принял участие и в разработке очередной военной реформы, согласно которой женщины пополнят ряды ВСУ. Вот такая поразительная метаморфоза превращения комедианта в милитариста.

Власти Украины уверяют, что украинок не станут «забривать». Мол, постановка на учет – простая формальность, возможность определить потенциал армии. Но если призывники есть, почему их не использовать?

Тем более что заместитель министра обороны «незалежной» Анна Маляр обмолвилась, что ВСУ остро нуждаются в инженерах, техниках, медиках, работниках пищевой отрасли. Однако, судя по всему, под ружье поставят не только их, но и физиков, астрономов, географов, врачей, биологов, животноводов, ветеринаров, издателей, полиграфистов, социальных работников, специалистов по маркетингу, бухгалтерскому учету. То есть, в ВСУ могут быть мобилизованы представители практически всех специальностей. И даже – балерины. Вот такой невеселый спектакль.

Однако, похоже, что он будет в нескольких действиях, поскольку недавно министр обороны «незалежной» Резников заявил, что все граждане республики должны готовиться к тотальной обороне и им необходимо «принести в жертву часть привычной жизни и комфорта ради Украины». Понятно, что всему виной кадровый голод в украинской армии, который вынуждает «верхи» принимать отчаянные меры.

Но чем могут помочь армии женщины, не имеющие военных навыков, не готовые физически и морально воевать? Это не волнует руководство Украины, бесцельно бросающее на фронт все новые и новые резервы, а в просторечье – «пушечное мясо».

Для Зеленского и его преступной компании основное, чтобы количество служивых существенно пополнялось. Мол, у нас есть резервы, мы сражаемся! Чтобы хоть чуточку поднять дух сограждан, заставить поверить их, что не все так уж и погано. А главное – рапортовать западным кураторам, что под жовто-блакитные знамена встают все. И под это дело можно выклянчить очередные миллионы долларов и евро.

Ему плевать, что будет с этими несчастными женщинами, если они попадут на фронт, достаточно вспомнить, какие огромные потери несет армия Украины, сколько мужчин уже никогда не вернется домой.

Во что превратится «незалежная»? В страну вымирающих, больных стариков. Молодые, здоровые молодые люди станут редкостью. Опустеют детские сады и школы…

Без сомнения, на Украине найдется немало законопослушных и дюже патриотичных жинок, которые по идейным соображениям встанут на учет и будут ждать повестки из военкомата, а потом, стиснув грудь гимнастеркой нахлобучат пилотку, натянут на ноги сапоги – и вперед!

Остынут домашние очаги, заплачут матери-старушки, уронят седые головы на морщинистые руки старики-отцы. Родители будут с тоской смотреть на фотографии, где запечатлены их девочки…

Но, несмотря на угрозы властей, появятся в немалом количестве и «уклонистки». Возможно, их будет даже по несколько в одной семье. Скажем, мать с дочкой. Может, бабушка. Призывной возраст ведь до 60-ти лет. Спасаться от мобилизации Ганны, Оксаны, Наталки, Катерины станут, понятное дело, за границей – те, кто до октября успеют сбежать за кордон, а остальные – на хуторах, в деревнях, селах…

ВСУ украсят дамы бравые, фигуристые, что называется, кровь с молоком. Но у иных солдаток молодость давно позади. Они – солидные, потяжелевшие, обремененные детьми и внуками. Им треба не только чистое белье, косметика, но и набор лекарств. Силы уже не те, болезней куча, а придется по команде сержанта из последних сил вздымать артрические руки и подагрические ноги. Ать-два, ать-два!

Все вроде ясно, однако есть вопросы. Наденут ли военную форму жены, дочери, сестры украинских олигархов, министров и депутатов Верховной рады? Встанет ли, к примеру, в строй жена Зеленского Елена или, как муж, вздумает «откосить»? Призывной возраст и у дочери президента Украины Александры, стало быть, и к ней будут вопросы у сотрудников военкомата?

Встанет ли под ружье супруга председателя парламента Руслана Стефанчука Марина? Облачится ли в камуфляж жена министра обороны Украины Алексея Резникова Юлия?

Впрочем, за этих и других женщин, с комфортом устроившихся за спинами высокопоставленных мужчин, не стоит тревожиться. Они давно свили уютные теплые гнездышки за границей, и ветер патриотического порыва обойдет их стороной.

Киевская власть пытается выглядеть в глазах мирового сообщества солидной и респектабельной, но всякий раз садится в лужу – нелепыми и странными действиями, глупыми заявлениями. Зеленский и его соратники так и не стали политиками, а остались комиками, причем дурного пошиба.

Ведь на ключевые должности президент назначил многих своих коллег из «Квартала-95» – артистов, ведущих, сценаристов, продюсеров. Они привыкли болтать, но не приучены соображать. Как говорил поэт, «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».

И такие люди учат народ Украины жить, приказывают, указывают! А теперь вот и гонят на убой женщин, которые должны будут умирать наравне с мужчинами.





