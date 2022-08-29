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На РФ свалилось богатство, США уже в Таджикистане, а также тайна Нэнси Пелоси. Игорь Нагаев

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0:36 Новая волна сноса советских памятников, отказ от русского языка в Киеве, и запрет россиянам на въезд в Европу;
18:08 Учения США в Таджикистане. Что происходит в «дружественной» стране и союзнике по ОДКБ?
32:04 Год правления талибов в Афганистане: итоги и прогнозы;
39:00 Россия приобрела на Украине 12,4 млн полезных ископаемых. Сможет ли РФ правильно воспользоваться этим богатством?
50:05 Активизация операции Израиля в Секторе Газа, с чем связан шум вокруг Сохнута, а также почему Сталин сначала создавал Израиль, а потом потерял к нему интерес;
59:28 Что Россия делает в Африке прямо сейчас;
1:05:20 Обострение отношений США и Китая;
1:16:27 Зачем на самом деле Пелоси летала на Тайвань?

Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым. Ведущая – Анна Скок.

Приобрести билеты на онлайн-трансляцию конференции “Сверхновая Россия. Какая ты будешь?”: https://iframeab-pre6530.intickets.ru/event/12639698/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hNCb45cIGjE
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