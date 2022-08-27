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1991. Жизнь шахтерская на снимках Питера и Давида Тирни

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Прокопьевск

01. Портрет шахтера
01. Портрет шахтера

02. Шахтер уходит на работу.jpg
02. Шахтер уходит на работу

03. Шахтер на шахте «Прокопьевская Центральная».jpg
03. Шахтер на шахте «Прокопьевская Центральная»

04. Николай Россока среди вышедшего из употребления горнодобывающего оборудования на шахте «Прокопьевская Центральная», где он вручную добывает уголь…
04. Николай Россоха среди вышедшего из употребления горнодобывающего оборудования на шахте «Прокопьевская Центральная», где он вручную добывает уголь

05. Шахтер в конце смены.jpg
05. Шахтер в конце смены

06. Молодой шахтер Николай Россоха и его мать осматривают свой задний двор в Прокопьевске.jpg
06. Молодой шахтер Николай Россоха и его мать осматривают свой задний двор в Прокопьевске

07. Молодой шахтер Николай Россоха беседует со своей семьей в их доме в Прокопьевске.jpg
07. Молодой шахтер Николай Россоха беседует со своей семьей в их доме в Прокопьевске

Новокузнецк

08. Этот шахтер работает на угольной шахте «Большевик» в бедном промышленном городке Новокузнецке. Сообщество страдает от широко распространенных эко…
08. Этот шахтер работает на угольной шахте «Большевик» в бедном промышленном городке Новокузнецке. Сообщество страдает от широко распространенных экономических проблем

09. Этот шахтер живет в промышленном поселке в Сибири, переживая масштабные экономические трудности.jpg

10. Трое шахтеров на угольной шахте «Большевик» в бедном промышленном городке Сибири. Сталелитейное и угледобывающее сообщество испытывает широкомасш…
10. Трое шахтеров на угольной шахте «Большевик»

11. Группа шахтеров готовится спуститься под землю на шахте «Большевик». .jpg
11. Группа шахтеров готовится спуститься под землю на шахте «Большевик».

12. Угольщики шахты «Большевик» отдыхают от тяжелой работы.jpg
12. Угольщики шахты «Большевик» отдыхают от тяжелой работы

13. Сибирские угольщики.jpg
13. Сибирские угольщики

14. Сибирские угольщики (3).jpg

15. Сибирские угольщики (2).jpg

16. Сибирские угольщики (6).jpg

17. Сибирские угольщики (4).jpg

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Источник: https://humus.livejournal.com/8559124.html
Метки: история, новокузнецк, прокопьевск, Россия, фото
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