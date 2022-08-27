1991. Жизнь шахтерская на снимках Питера и Давида Тирни
Прокопьевск
01. Портрет шахтера
02. Шахтер уходит на работу
03. Шахтер на шахте «Прокопьевская Центральная»
04. Николай Россоха среди вышедшего из употребления горнодобывающего оборудования на шахте «Прокопьевская Центральная», где он вручную добывает уголь
05. Шахтер в конце смены
06. Молодой шахтер Николай Россоха и его мать осматривают свой задний двор в Прокопьевске
07. Молодой шахтер Николай Россоха беседует со своей семьей в их доме в Прокопьевске
Новокузнецк
08. Этот шахтер работает на угольной шахте «Большевик» в бедном промышленном городке Новокузнецке. Сообщество страдает от широко распространенных экономических проблем
10. Трое шахтеров на угольной шахте «Большевик»
11. Группа шахтеров готовится спуститься под землю на шахте «Большевик».
12. Угольщики шахты «Большевик» отдыхают от тяжелой работы
13. Сибирские угольщики