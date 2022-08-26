Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив книга подлинно гражданской поэзии вышла небывалым по нынешним меркам тиражом – 35 тысяч экземпляров. И вышла в предельно сжатые сроки, как того требовала ситуация. Автор идеи председатель Союза писателей России Николай Иванов сразу обозначил, что книга предназначена как бойцам на передовой, так и патриотически настроенным читателям в России. А значит, сборник как можно скорее должен был попасть к тем, ради кого он создавался.

Эта книга стала символом возращения настоящей русской литературы в общественную и, в лучшем смысле этого слова, политическую жизнь страны. Более полутора сотен авторов, собранных под одной обложкой желают своей стране Победы. Это довольно разные по уровню литературного мастерства (составитель поэт Виктор Кирюшин) авторы. Разнятся они и в своих идеологических убеждениях. Но у них есть главное, что их объединяет – все они уверены в правоте России, поддерживают то, что официально называют СВО, а на самом деле является Освободительным походом Русской армии Украины. То есть те самые писатели-почвенники, которых государство на протяжении трёх десятилетий старалось не замечать, единым строем выступили в поддержку страны в тяжёлый для неё момент. Впрочем, это как раз не удивительно. Ведь настоящие поэты любят Родину. Помните, у Евтушенко: «Поэт в России – больше, чем поэт». Они просто органически не могут покривить душой перед собой и своим народом. Как, например, поэт из Сергиева Посада Александр Ананичев, чьё стихотворение «Наша правда» вошло в сборник.

В который раз из нас творят врага

За то, что наша правда высока

И широко Отечество не в меру,

Что руку мы подняли на Бандеру.



Грозят и воют – нас не запугать.

Знаком их лай, знаком звериный норов…

Нам этот мир спасать не привыкать

То от былых, то нынешних монголов.



Мы знаем их. Они – не знают нас:

Какие сны нам сладостные снятся,

Кто нас хранит и в прошлом, и сейчас.

Не знают нас – и потому боятся.

Сборник посвящён поддержке участников СВО, в нём много стихотворений написанных как прямой горячий отклик на происходящие сейчас события.

Урок географии



Кто Украину путает с Ираном,

кто к ней отнёс Воронеж и Ростов —

плевать им на Богданов да Иванов,

насельников неблизких городов.



Их бронепоезд мчит по прежним рельсам,

их пушки бьют, как прежде, наповал.

Не так ли Лондон путал Крым с Уэльсом,

когда на Севастополь нападал?



Я буду краток в обращенье кротком

к невеждам и невежам всех мастей:

учите географию по сводкам

о продвиженье «вежливых людей».

(Анатолий Вершинский)

Иные стихи, и таких тоже немало, писались с 2014 года. И включение их в антологию закономерно. Ведь без Русской весны, без героизма воинов и мирных жителей, 8 лет державших оборону в Донбассе, невозможен был бы и Освободительный поход Русской армии на Украине.

Как раз стихи о Русском Донбассе могут многое объяснить молодым бойцам-контрактникам, почему и за что мы боремся. Вот, например, из стихотворения легендарной уже Юнны Мориц.

Мы?.. За Донбасс? Донбасс – за нас!

За всех за нас – Донбасс,

За всех, кому хотят отсечь

Родной язык, родную речь,

И уничтожить целиком –

Кого?.. Отвечу прямиком:

Крещённых русским языком!



Кому Донбасс – тяжёлый крест?

Кто взять мечтает под арест,

Угробить, вычистить скребком

Крещённых русским языком?

Какой поляк, в какой стране

Дрессировал какой спецназ,

Мечтая, что сгорит в огне

Донбасс!.. За что? За всех за нас!

А вот стихотворение совсем другого плана, написанное жительницей Горловки Татьяной Высоцкой. Именно таких людей имел в виду Владимир Путин, когда говорил о том, что одна из главных целей спецоперации – защита граждан ДНР и ЛНР.

Сидим без света и воды,

в дому – плюс восемь,

в объятьях страха и беды

и Бога просим:

на нашу призрачную жизнь

продлить плацкарту…



Шепчу я: «Доченька, держись!..»

Сейчас на карту

поставлено всё естество

и наши души —

мы просим милости Его,

но трушу, трушу…



Проносится со свистом смерть,

ложится рядом, –

безумной пляски круговерть.

Кому так надо?





Считается, что главное оружие писателя – слово. Это так. Но сегодня, как и во все времена, русские писатели пытаются помогать своей стране и своему народу не только словом, но и делами: собирают и возят в зону боевых действий «гуманитарку», проводят литературные встречи, в том числе и в воинских частях, участвующих в СВО, в госпиталях.

А кто-то и в прямом смысле воюет. Один из авторов антологии поэт и морской пехотинец Иван Лукин прожил на Земле всего 23 года. Но прожил так, что останется в памяти людей. Он героически погиб 15 марта этого года в Мариуполе. Его именем теперь названа улица в подмосковном селе Архангельском.

Антология актуальна не только в плане тематики, но и в плане технического, так сказать, исполнения. Например, в ней существует раздел, где помещены тексты песен с QR-кодами, считав которые можно послушать уже саму песню. Есть среди них и довольно известные, например, «Едут бэтээры» на стихи Елены Заславской в исполнении группы «Зверобой» или «Добровольческая» Юлии Чичериной.

В конце антологии помещены карикатуры на украинский режим и его западных хозяев. Уместная отсылка ко временам Великой Отечественной войны, когда жанр карикатуры был очень популярен.

О том, что идея подобной антологии, что называется, попала в точку, говорит и такой факт: участникам СВО выдано несколько тысяч планшетов, в которые Министерство обороны закачивает важную для бойцов информацию. К таковой был отнесён и сборник «ПоZыVной – Победа».

Он теперь в полном объёме доступен для чтения обладателям военных планшетов.

Очень хочется верить, что данная антология стала первой ласточкой, и в культурной политике нашего государства наступает всеобъемлющий патриотический поворот.







Алексей Полубота – секретарь Союза писателей России