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План наступления ВСУ на Херсонском направлении

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Хакерская группа "Берегини" опубликовала https://t.me/hackberegini/1008 украденный план наступления ВСУ на Херсонском направлении, который был составлен в штабе оперативной группы "Приморье". По сути, это то несостоявшееся наступление на Херсон, о котором болтали в течение лета.

Из примечательных моментов:

1. Боевое распоряжение о наступлении было отдано 10 августа.
2. Основные цели – нарушить логистику группировки ВС РФ на криворожском направлении и обеспечить огневой контроль над Каховской ГЭС и Новой Каховкой.
3. На этапе подготовки наступления предусмотрены различные имитационные действия для введения ВС РФ в заблуждения, а также удары по позициям ВС РФ для обеспечения достижения поставленных задач.
4. Направление главного удара – Мураховка-Берислав. Вспомогательные удары на направлении – Лиманы, Софиевка, Новониколаевка, Новокиевка.
5. С 13 по 14 августа должна быть обеспечено имитация действий на других направлениях, а к 14 августа должны быть сосредоточены ударные группировки, а также нанесено огневое поражения частям ВС РФ,
6. 14 августа по сигналу ШТОРМОВОЙ 3485 начинается непосредственно наступление. В ходе которого предусмотрено продвижение к Днепру в направлении на Берислав, с попутным нанесением максимального ущерба ВС РФ и занятием намеченных позиций.
7. После достижения намеченных тактических целей, предусматривался переход к обороне для отражения контратак БТГ 76-й бригады ВДВ ВС РФ.
8. В ходе операции предусматривалось завоевание временного господства в использовании БПЛА, путем поражения пунктов управления БПЛА. Аналогичным образом предусматривалось достижение превосходства в артиллерии путем поражения позиций ствольной и реактивной артиллерии ВС РФ.
9. В случае успешного наступления, к исходу 2-го дня наступления предполагалось разгромить резервы ВС РФ в встречных боях и продолжать наступление на Берислав.
10. В наступлении должны были принять участие – 35-я бригада морской пехоты, 46-я одшбр, части 59-й омпбр, 36-й обрмп + сборная солянка различных спецподразделений, артиллерийских, ракетных и ПВОшных частей. В резерве держали части 28-й омбр и 59-й омпбр.
11. Для достижения поставленных целях при потерях не более 30% запрашивали 6 артиллерийских батарей, несколько "Байрактаров", несколько ЗРК "Тор", а также 3 штатных боекомплекта для артиллерии и возможность обеспечить 4 самолето/вылета в день на машину.
12. Авторы плана – бригадный генерал Гнатов (командующий оперативной группы войск "Приморье") и его начальник штаба полковник Виктор Бригнец.

PS. Как не трудно догадаться по указанным датам, наступление на Берислав так и не состоялось.

Полный текст плана на украинском языке https://telegra.ph/Zamysel-nastupatelnoj-operacii-VSU-na-napravlenie-Primorya-08-23
Судя по всему, в очередной раз ломанули штабные компьютеры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7818563.html
Метки: война на украине, всу, Украина, хакеры, Херсон
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