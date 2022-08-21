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Опасные перегоны, 1979

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Фильм рассказывает о важности соблюдения ТБ при производстве ремонтных работ на железнодорожных путях.

Сведловская киностудия, 1979 г.
Фильмокопия предоставлена Сыромятновым Дмитрием.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qgh2AoZ7RRc
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