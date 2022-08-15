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Великий Устюг. Часть 3

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Великий Устюг. Часть 1
Великий Устюг. Часть 2

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01. Круггородное Воскресенье

02. Набережная.jpg
02. Набережная

03. Набережная.jpg

04. Набережная.jpg

05. Ледоход.jpg
05. Ледоход

06. Набережная после ледохода.jpg
06. Набережная после ледохода

07. Городище.jpg
07. Городище

08. Пристани.jpg
08. Пристани

09. Церковь Ильи Пророка.jpg
09. Церковь Ильи Пророка

10. Церковь Воздвижения. Вид с Гребешка.jpg
10. Церковь Воздвижения. Вид с Гребешка

11. Окрестности церкви Воздвижения.jpg
11. Окрестности церкви Воздвижения

12. Яиковский монастырь.jpg
12. Яиковский монастырь

13. Общий вид.jpg
13. Общий вид

14. Успенская улица и Учительская семинария.jpg
14. Успенская улица и Учительская семинария

15. Успенская улица.jpg
15. Успенская улица

16. Успенская улица.jpg

17. Успенская улица.jpg

18. Преображенская улица.jpg
18. Преображенская улица

19. Городской сад.jpg
19. Городской сад

20. Летний сад зимой.jpg
20. Летний сад зимой

21. Земская управа.jpg
21. Земская управа

22. Епархиальное училище.jpg
22. Епархиальное училище

23.Женская гимназия.jpg
23.Женская гимназия

24. Мужская гимназия.jpg
24. Мужская гимназия

25. Мужская гимназия.jpg

26. Мужская гимназия. Во дворе..jpg
26. Мужская гимназия. Во дворе
Источник: https://humus.livejournal.com/8541759.html
Метки: великий устюг, вологодская губерния, история, Россия, фото
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