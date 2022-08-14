Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Органы украинского солдата стоят $2 млрд на чёрном рынке. Именно такую сумму в месяц зарабатывают чёрные трансплантологи на Незалежной, заявил Никита Михалков. Деньги уходят в Израиль и западные страны.
Органы раненых и погибших бойцов ВСУ отправляют в израильские, немецкие, канадские и американские клиники трансплантологии, заявил в программе “Бесогон” режиссёр Никита Михалков.
Согласно самым консервативным оценкам, мировая трансплантологическая сеть каждый месяц получает за счёт Незалежной прибыль около 2 млрд долларов.
Автор передачи привёл рассказ одного из сотрудников СБУ, который раскрыл схему работы чёрного рынка органов на Украине. Сам представитель ведомства признался, что зарабатывал с каждого военного, у которого изымались внутренности, по 170 долларов.
Раненых и трупы свозили в специальные медучреждения в Северодонецке и Краматорске. Там из тел доставались чуть ли не все органы – вплоть до костей и кожи. После останки отправляли на грузовиках в направлении Артёмовска, где заранее заготавливались могилы.
С начала 2022 года с командой стала сотрудничать профессиональный трансплантолог из Нидерландов Элизабет де Брю. Она действовала жёстко и быстро, вынуждала остальных участников группы изымать органы без разрешения самих раненых.”
П.С. И им всем по желанию дадут паспорта РФ??На что способен Хохол?ради денег -пусть Сибиряк обрисуент с Игорешей