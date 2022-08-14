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Анатолий Вассерман про текущую ситуацию, часть вторая

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Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview_wasserman14.mp3

Источник: https://rutube.ru/video/565fa6dc00113c27272bc90b908eb68c/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 25195 21101
    марина час назад

      Органы украинского солдата стоят $2 млрд на чёрном рынке. Именно такую сумму в месяц зарабатывают чёрные трансплантологи на Незалежной, заявил Никита Михалков. Деньги уходят в Израиль и западные страны.

      Органы раненых и погибших бойцов ВСУ отправляют в израильские, немецкие, канадские и американские клиники трансплантологии, заявил в программе “Бесогон” режиссёр Никита Михалков.

      Согласно самым консервативным оценкам, мировая трансплантологическая сеть каждый месяц получает за счёт Незалежной прибыль около 2 млрд долларов.

      Автор передачи привёл рассказ одного из сотрудников СБУ, который раскрыл схему работы чёрного рынка органов на Украине. Сам представитель ведомства признался, что зарабатывал с каждого военного, у которого изымались внутренности, по 170 долларов.

      Раненых и трупы свозили в специальные медучреждения в Северодонецке и Краматорске. Там из тел доставались чуть ли не все органы – вплоть до костей и кожи. После останки отправляли на грузовиках в направлении Артёмовска, где заранее заготавливались могилы.

      С начала 2022 года с командой стала сотрудничать профессиональный трансплантолог из Нидерландов Элизабет де Брю. Она действовала жёстко и быстро, вынуждала остальных участников группы изымать органы без разрешения самих раненых.”
      П.С. И им всем по желанию дадут паспорта РФ??На что способен Хохол?ради денег -пусть Сибиряк обрисуент с Игорешей

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