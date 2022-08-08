Профессор Кутахов: «Мы учим беспилотники взаимодействовать»
Доктор технических наук, заместитель начальника Академии имени Жуковского, профессор Владимир Кутахов рассказывает о методах ведения боевых действий в будущем. Почему будущее не за беспилотниками, а за группами БПЛА? Как “Байрактары” научились взаимодействовать друг с другом? В чём преимущество искусственного интеллекта над командирами подразделений? Обо всём этом – в интервью Владимира Кутахова.
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