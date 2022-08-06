Три недели у моря в одном из самых лучших детских центров страны подошли к концу для воспитанников смены «”Артек” собирает друзей». Школьники прощаются с новыми товарищами и обещают друг другу увидеться ещё. А мы расскажем о самых ярких событиях смены и о том, каким ребятам запомнился «Артек».

Этим летом в «Артеке» детей собралось больше, чем в прошлом. Благодаря снятию всех коронавирусных ограничений заполнение детского центра достигло почти ста процентов. В Стране детства собралось 3288 детей, в том числе из Белоруссии, Сирии, Чехии, Египта, Армении, Польши, Канады, Дании, Ливана, Ливии, Казахстана. Также здесь побывали дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В течение смены ребята посетили множество мероприятий и отметили несколько праздников. В июле в «Артеке» прошел один из самых масштабных всероссийских конкурсов для школьников «Большая перемена». Ученики 5-7 классов собрались в детском центре, чтобы пройти финальные испытания на сообразительность, умение коммуницировать, логику и воображение. Победителей наградили путёвкой в большое путешествие по России.

Также в «Артеке» прошла Креативная неделя, цель которой - погрузить детей в сектор экономики, связанный с продажей товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Всю неделю ребятам в ходе выполнения творческих занятий показывали, как увлечение можно превратить в профессию мечты.

Также дети приняли участие в конкуре подкастов, разрабатывали настольные игры, рисовали море как Айвазовский, делали видео о своих вожатых, а также отметили День Военно-морского флота РФ, 77-летие лагеря «Кипарисный», День вожатого и Международный день дружбы.

Помимо мероприятий и праздников, дети не переставали обучаться. На мастер-классах и в кружках дополнительного образования они получали азы дипломатии, изучали специфику управления небольшими парусниками и даже приняли участие в параде судов в День ВМФ.

Мастер-классы проходили даже в столовых. Опытные профессионалы комбината питания, которые кормят воспитанников всего детского центра, учили детей готовить вкусную домашнюю еду.

«Мы готовили с детьми итальянскую пиццу, пасту карбонару, панкейки, печенье, смаженку - белорусское блюдо, которое очень похоже на пиццу. И это далеко не полный список мастер-классов для ребят этой смены, - рассказал помощник регионального управляющего комбината питания Андрей Чернышев.

Раз в неделю артековцев кормили мороженым на десерт, ежедневно давали порции богатых витаминами местных сезонных фруктов – нектаринов, персиков, черешни и клубники.

Каждый день детям, помимо уже знакомых супов, гарниров и салатов на шведском столе предлагали «блюда дня» которые приготовлены в соответствии с традициями разных народов мира. Стоит отметить, что питание в детском центре сбалансированное, качественное и вкусное. Несмотря на приготовление щадящими методами обработки и на отсутствие усилителей вкуса, дети в восторге от блюд, которые готовят повара комбината питания. Результаты этой большой (и взаимной!) любви можно увидеть в социальных сетях под хэштегом #столовыеАртека.

Последним мероприятием смены стала традиционная встреча перед расставанием. Сотрудники и воспитанники детского центра вспомнили, как прошли эти три недели, директор Константин Федоренко поздравил лучших молодых воспитателей всех девяти лагерей, которые участвовали в профессиональном конкурсе «Вожатый “Артека” - 2022». На прощание ребятам показали музыкальный спектакль по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Детская повесть-сказка отлично иллюстрирует мораль, которая прошла нитью через всю восьмую смену, посвящённую дружбе: нужно доверять друг другу, быть добрым, искренним и ответственным. Также школьники спели вместе с артековским хором, посмотрели творческие номера. А в конце мероприятия, согласно доброй традиции, мальчики подарили девочкам розы.

«У меня в руках артековская роза, она особенная: ее вручили мне на “Артек-Арене”. Я ее засушу дома, чтобы она стояла как напоминание о самом лучшем моем лете и о друзьях. У нас был очень сплоченный отряд, мы вместе занимались спортом. Я никогда не забуду массовки, было классно проводить время вместе. У меня появились друзья, двое даже из моего города. Я думаю, мы будем встречаться и ходить гулять вместе. Я еще не уехала, но уже сейчас скучаю и хочу обратно», – рассказала Ангелина Кармазина, которая скоро вернётся к себе домой в Севастополь.

Впечатлённые воспитанники восьмой смены возвращаются домой, чтобы рассказать родителям о прекрасных трёх неделях, проведённых в крымском детском центре. А в скором времени в «Артек» прибудут участники девятой смены, которых сотрудники лагерей и столовых, а также приглашенные гости постараются мастерски впечатлить, чтобы оставить приятные воспоминания на долгие годы.