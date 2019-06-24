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Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2019

09:21. 24 июня 2019 Просмотров - 200 Нет комментариев Опубликовал:

Обстрелом ВСУ в Горловке ранена девочка — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Обстрелом ВСУ в Горловке ранена девочка — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Пострадавшая в результате обстрела Горловки 13-летняя Карина Светличная находится по наблюдением медиков. Состояние девочки стабильное, осколки удалены, её жизни ничего не угрожает.

Об этом военкорам Народной милиции ДНР рассказал хирург горловской городской больницы №2 Александр Кузьмин. «Все инородные тела удалены, в течение 7-10 дней она выпишется», — прогнозирует врач. 

Карина попала под обстрел украинских карателей, когда вместе со своими друзьями возвращалась домой. 

«Начался обстрел. Мы были у моей подружки в хате. Потом перестали стрелять, и мы пошли домой ко мне.

Пока бежали, начали опять стрелять. И на Боткина, рядом с моей улицей, рядом с моим домом, мне попало в ногу», — рассказывает девочка.

«В последнее время зачастили. Стреляют уже дня четыре или пять», — добавила она.

Слова пострадавшей девочки об усилившихся в последние дни обстрелах подтверждает и её пожилая соседка, во двор которой также залетают осколки снарядов ВСУ. «Долгое время не было у нас обстрелов, а вот начались», — пожаловалась Зоя Григорьевна.

В один из таких обстрелов, по словам мэра Горловки Ивана Приходько, в поселке Байрак был поврежден жилой дом №34 по улице Ожешко. Осколками также посекло сарай и машину хозяев.

Читайте также: ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел рубежей ДНР 

Обстрелом ВСУ в Горловке ранена девочка — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Важно! ВСУ ведут обстрелы окраин Донецка

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Карта обстрелов 24 июня 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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В ДНР заявили, что пожалуются на преступления ВСУ в Гаагский суд

Управление народной милиции Донецкой Народной Республики сообщает, что факты преступлений украинских силовиков против жителей Донбасса будут переданы в Международный трибунал в Гааге, заявил журналистам начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов.
Он пояснил, что в течение двух минувших суток из-за обстрелов украинских силовиков территорий ДНР ранения получили два человека, среди которых подросток 13 лет.
“Материалы преступлений в отношении мирного населения приобщены к уголовному делу для последующей их передачи в Гаагу. Обращаемся к международным организациям с просьбой напомнить верховному главнокомандующему Украины о его стремлении к миру в Донбассе, благодаря которому народ Украины избрал его президентом”, – заявил Безсонов.

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После обстрела ВСУ в Александровке горит террикон

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ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел рубежей ДНР 

ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел рубежей ДНР  | Русская весна

Начавшийся вечером обстрел рубежей Донбасса продолжается по сей момент.

Так, в 17:40 со стороны Авдеевки по посёлку Яковлевка украинскими оккупантами было произведено 15 выстрелов из БМП-2.

Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

В 18:10 с позиций ВСУ в воинской части в Авдеевке в направлении пригорода Донецка посёлка Спартак выпущено 3 гранаты из СПГ. В 19:20 со стороны посёлка Новолуганское в направлении посёлка Доломитное выпущено 7 мин калибром 120 мм  

В 20:10 с позиций украинских оккупантов в Водяном по посёлку Коминтерново выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В 20:20 со стороны посёлка Кодема по посёлку Доломитное выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.

В 21:40 со стороны Водяного по пгт Ленинское выпущено 2 мины калибром 82 мм, 10 гранат из АГС, в ход пошли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте также: 24-я мехбригада ВСУ с потерями прорвалась к своему посту, 63% «ВСУшников» отказываются воевать: сводка о военной ситуации на Донбассе (+ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Дети прифронтового Донецка хотят жить и радоваться жизни без обстрелов со стороны ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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