Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2019
- 12:51 Обстрелом ВСУ в Горловке ранена девочка — подробности (ФОТО, ВИДЕО).
- 11:30 Важно! ВСУ ведут обстрелы окраин Донецка.
- 11:19 Карта обстрелов 24 июня 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
- 10:04 В ДНР заявили, что пожалуются на преступления ВСУ в Гаагский суд.
- Вчера 23:10 После обстрела ВСУ в Александровке горит террикон.
- Вчера 22:11 ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел рубежей ДНР .
- Вчера 16:40 Дети прифронтового Донецка хотят жить и радоваться жизни без обстрелов со стороны ВСУ.
Обстрелом ВСУ в Горловке ранена девочка — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
Пострадавшая в результате обстрела Горловки 13-летняя Карина Светличная находится по наблюдением медиков. Состояние девочки стабильное, осколки удалены, её жизни ничего не угрожает.
Об этом военкорам Народной милиции ДНР рассказал хирург горловской городской больницы №2 Александр Кузьмин. «Все инородные тела удалены, в течение 7-10 дней она выпишется», — прогнозирует врач.
Карина попала под обстрел украинских карателей, когда вместе со своими друзьями возвращалась домой.
«Начался обстрел. Мы были у моей подружки в хате. Потом перестали стрелять, и мы пошли домой ко мне.
Пока бежали, начали опять стрелять. И на Боткина, рядом с моей улицей, рядом с моим домом, мне попало в ногу», — рассказывает девочка.
«В последнее время зачастили. Стреляют уже дня четыре или пять», — добавила она.
Слова пострадавшей девочки об усилившихся в последние дни обстрелах подтверждает и её пожилая соседка, во двор которой также залетают осколки снарядов ВСУ. «Долгое время не было у нас обстрелов, а вот начались», — пожаловалась Зоя Григорьевна.
В один из таких обстрелов, по словам мэра Горловки Ивана Приходько, в поселке Байрак был поврежден жилой дом №34 по улице Ожешко. Осколками также посекло сарай и машину хозяев.
Читайте также: ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел рубежей ДНР
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Важно! ВСУ ведут обстрелы окраин Донецка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов 24 июня 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ДНР заявили, что пожалуются на преступления ВСУ в Гаагский суд
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
После обстрела ВСУ в Александровке горит террикон
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВАЖНО: ВСУ ведут обстрел рубежей ДНР
Начавшийся вечером обстрел рубежей Донбасса продолжается по сей момент.
Так, в 17:40 со стороны Авдеевки по посёлку Яковлевка украинскими оккупантами было произведено 15 выстрелов из БМП-2.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
В 18:10 с позиций ВСУ в воинской части в Авдеевке в направлении пригорода Донецка посёлка Спартак выпущено 3 гранаты из СПГ. В 19:20 со стороны посёлка Новолуганское в направлении посёлка Доломитное выпущено 7 мин калибром 120 мм
В 20:10 с позиций украинских оккупантов в Водяном по посёлку Коминтерново выпущено 3 гранаты из РПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 20:20 со стороны посёлка Кодема по посёлку Доломитное выпущено 5 снарядов калибром 122 мм.
В 21:40 со стороны Водяного по пгт Ленинское выпущено 2 мины калибром 82 мм, 10 гранат из АГС, в ход пошли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Читайте также: 24-я мехбригада ВСУ с потерями прорвалась к своему посту, 63% «ВСУшников» отказываются воевать: сводка о военной ситуации на Донбассе (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дети прифронтового Донецка хотят жить и радоваться жизни без обстрелов со стороны ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com