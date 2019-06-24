Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2019

Пострадавшая в результате обстрела Горловки 13-летняя Карина Светличная находится по наблюдением медиков. Состояние девочки стабильное, осколки удалены, её жизни ничего не угрожает.

Об этом военкорам Народной милиции ДНР рассказал хирург горловской городской больницы №2 Александр Кузьмин. «Все инородные тела удалены, в течение 7-10 дней она выпишется», — прогнозирует врач.

Карина попала под обстрел украинских карателей, когда вместе со своими друзьями возвращалась домой.

«Начался обстрел. Мы были у моей подружки в хате. Потом перестали стрелять, и мы пошли домой ко мне.

Пока бежали, начали опять стрелять. И на Боткина, рядом с моей улицей, рядом с моим домом, мне попало в ногу», — рассказывает девочка.

«В последнее время зачастили. Стреляют уже дня четыре или пять», — добавила она.

Слова пострадавшей девочки об усилившихся в последние дни обстрелах подтверждает и её пожилая соседка, во двор которой также залетают осколки снарядов ВСУ. «Долгое время не было у нас обстрелов, а вот начались», — пожаловалась Зоя Григорьевна.

В один из таких обстрелов, по словам мэра Горловки Ивана Приходько, в поселке Байрак был поврежден жилой дом №34 по улице Ожешко. Осколками также посекло сарай и машину хозяев.

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