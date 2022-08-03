Валерий Ганичев. Флотовождь. Страницы романа. Читают Алексей Покровский, Вячеслав Дугин. Передача 1
Валерий Ганичев. Флотовождь. Страницы романа. Читают Алексей Покровский, Вячеслав Дугин. Передача 1
Экскурс в историю создания Российского флота. Рассказ о годах детства и юности адмирала Федора Ушакова (1745-1817), гениального русского флотоводца, одного из создателей и командующих (с 1790 г.) Черноморским флотом. Цикл из 4-х передач.
#Страницыпрозы
Исполнители: Покровский Алексей, Дугин Вячеслав
Год производства: 1994
Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=L_vmfoeKP-g
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=ZHcPkS8Lcg8
Передача 3 – https://www.youtube.com/watch?v=R2IXhKQUQXU
Передача 4 – https://www.youtube.com/watch?v=mfNVobTpjeE