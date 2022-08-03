Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Валерий Ганичев. Флотовождь. Страницы романа. Читают Алексей Покровский, Вячеслав Дугин. Передача 1

23 0

Валерий Ганичев. Флотовождь. Страницы романа. Читают Алексей Покровский, Вячеслав Дугин. Передача 1

Экскурс в историю создания Российского флота. Рассказ о годах детства и юности адмирала Федора Ушакова (1745-1817), гениального русского флотоводца, одного из создателей и командующих (с 1790 г.) Черноморским флотом. Цикл из 4-х передач.

#Страницыпрозы
Исполнители: Покровский Алексей, Дугин Вячеслав
Год производства: 1994 

Передача 1 – https://www.youtube.com/watch?v=L_vmfoeKP-g
Передача 2 – https://www.youtube.com/watch?v=ZHcPkS8Lcg8
Передача 3 – https://www.youtube.com/watch?v=R2IXhKQUQXU
Передача 4 – https://www.youtube.com/watch?v=mfNVobTpjeE

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=L_vmfoeKP-g
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Евгений Бугров из Тюмени изобрёл летающую тарелку (Вайтману)
Так закалялась сталь
Путин рассказал о сбывшейся детской мечте
На какую мозоль наступил Аркаим г-ну Гордону?
Дёмин о Левашове

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru