Пётр I не был западником. Протодиакон Владимир Василик
Князя Александра Невского и царя-реформатора Петра Алексеевича принято считать антиподами – общепринятое мнение гласит, что последний рубил окно в Европу, а первый сражался с ней на стороне Орды. Так ли это? Об этом в рамках “Исторического клуба” рассказывает Игорю Шишкину доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, протодиакон Владимир Василик.
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