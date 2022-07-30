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Кармический бумеранг

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Когда в Кемерово сгорели заживо русские дети, боевик из "Азова" Ярослав Байс писал, что это "бумеранг". И вообще, писал очень много. Например, что перемирие настанет, когда все русские "сдохнут".
Потом его взяли в плен и даже подлечили. А вчера к нему прилетела ракета от "Хаймарса", и теперь он сам в списке сгоревших заживо под номером 30. Вот так выглядит "бумеранг" на самом деле.









(c)@voenkorKotenok

https://t.me/boris_rozhin/58826 – цинк

Русофобия убила Ярослава.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7769645.html
Метки: война на украине, еленовка, Нацисты, Россия, русофобия, Украина
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 622 410
    Sibiryak 28 мин. назад

      интересно, а если бы после развала ссср республики стали бы народными то тоже война бы была?

      • 25050 20956
        маринаSibiryak 8 мин. назад

          боже какая тупость -выбрать, хана, флаг и местное наречие эрзи можно -а выжить нет .Думаешь почему сдохла самая богатая ,самая самодостаточная Украина,*а если у тебя нет собственного авиа,судостроения,машиностроения -ты не государство -ты чей то анклав,как богатые Гонконг ,Тайвань.Тебе кажется ,что саксы кормили бы лучше и образовывали,лечили ,чем Россия?как Уганду напр..Англия -хочешь так?7.Как можно такую хрень задавать взрослому эрзи.
          Есть в мире три плохих дяди -Вова,Байден ,дядюшка Си -куда хочешь сдаться ?Но учти за этим лицами или мордами обязательно стоит в тени жид носатый и картавый с Талмудом в руке..Выбора нет ,кроме как поняв суть развития сделать своё движение ,газету Искра и вместе добиваться результаты ,но 5 тыс человек выходит на деньги Фургалы или еще кого-а чтобы под млн хотя бы?.Есть столько в твоем городе.И да -русофобов и хохлов не предлагать.Да и РБ это тоже зависмое и очень государство…потому как содержать и даже иметь мин армию не под силу киргизиям и мордовиям.

      • 9470 7110
        чужой 12 мин. назад

          Интересно а если они не все “пи**ры на**уй”, то СССР бы все равно развалился ?

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