Опасно ли сближение со странами Востока 06 07 2022
Потеряем ли мы Казахстан? Не опасно ли слишком тесное сотрудничество со странами Востока? В чем главные интересы России? На эти и другие вопросы ответит главный редактор аналитического центра “Геополитика.ру”, генеральный директор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, глава администрации Международного “Евразийского движения” Леонид Савин.
00:02 Применение гибридной войны против России.
03:09 Есть ли в России структуры, работающие в направлении патриотического воспитания?
06:08 Есть ли риск потерять Казахстан?
08:33 Что Россия может дать Латинской Америке?
12:30 Нет ли опасности для России в слишком тесном сближении со странами Востока?
17:34 Насколько целесообразно участие России в международных организациях?
20:47 В чем главные интересы России?
Начало здесь https://www.youtube.com/watch?v=dWfPBJvfjYo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
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#ДеньТВ #геополитика #Савин #Азия #Восток #Казахстан #СредняяАзия #ЛатинскаяАмерика