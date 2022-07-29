Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

Опасно ли сближение со странами Востока 06 07 2022

41 0

Потеряем ли мы Казахстан? Не опасно ли слишком тесное сотрудничество со странами Востока? В чем главные интересы России? На эти и другие вопросы ответит главный редактор аналитического центра “Геополитика.ру”, генеральный директор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств, глава администрации Международного “Евразийского движения” Леонид Савин.

00:02 Применение гибридной войны против России.
03:09 Есть ли в России структуры, работающие в направлении патриотического воспитания?
06:08 Есть ли риск потерять Казахстан?
08:33 Что Россия может дать Латинской Америке?
12:30 Нет ли опасности для России в слишком тесном сближении со странами Востока?
17:34 Насколько целесообразно участие России в международных организациях?
20:47 В чем главные интересы России?

Начало здесь https://www.youtube.com/watch?v=dWfPBJvfjYo&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

Книга “Гибридная война и серая зона.” Леонид Савин https://den-magazin.ru/utm/1326

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #геополитика #Савин #Азия #Восток #Казахстан #СредняяАзия #ЛатинскаяАмерика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gIHiNPrv0f0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 ноября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 октября 2016
Новости Украины и Новороссии 02 февраля 2017
Новости России и Крыма. Сегодня 6 февраля 2015
Бэкграунд, выпуск-261 за 16 июня 2012

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru