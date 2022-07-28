Копаганда
Полиция США тратит крупные суммы на «копаганду»
В мае этого года я выступил свидетелем на слушаниях в Сан-Франциско, когда руководство города проверяло финансирование местной полиции и ее использование профессиональных пиарщиков.
Оказалось, что это финансирование куда солиднее, чем можно ожидать. Документальные данные полиции, предоставленные Окружному наблюдательному совету, показывают, что полиция содержала 9 сотрудников на полную ставку под руководством директора по оперативно-стратегическим связям, который один обходился городу в 289,423 доллара в год, неизвестное число полицейских, которым платили полставки за пиар в соцсетях, отдел Взаимодействие с местными сообществами, отслеживающий общественное мнение, полицейских, которые вмешивались в жизнь жертв полицейского насилия и тех, кого посылали на место полицейского насилия, чтобы контролировать начальную реакцию СМИ, и спец на полную ставку, который снимая пиар-фильмы про полицию. И Сан-Франциско не исключение. У шерифа Лос-Анжелеса пиаром занимаются двадцать пять профессиональных пиарщиков, в орвеллиански названном «Бюро информации». В полиции Лос-Анжелеса- еще двадцать пять. Почему полиция вкладывает такие суммы в манипулирование нашими представлениями о том, что она делает? Я назвал это копагандой: разницей между тем, что полиция на самом деле делает, и тем, что люди думают, что полиция делает.
У копаганды три главные задачи. Прежде всего, она сужает наше представление о безопасности. Полиция вынуждает нас сосредотачиваться на преступлениях самых бедных и самых уязвимых в нашем обществе, и не на более серьезных угрозах нашей безопасности от имеющих власть и деньги.
Например, невыплата зарплаты – материальная потеря больше, чем все остальные имущественные преступления – от грабежа, краж и магазинных краж – около 50 миллиардов в год. Уклонение от налогов в год составляет около триллиона. Сотни тысяч нарушений Закона о чистоте вод в год вызывают рак, болезни почек, зубов и нервной системы. Около 100 000 людей в год в США умирают от загрязнения воздуха, в пять раз больше, чем от убийств.
Но полиция скармливает СМИ истории, которые побуждают население измерять безопасность в городе тем, повысилось ли или понизилось число убийств на 3 и грабежей на 14 – а не тем, сколько человек умерло потому, что у них не было доступа к врачу, сколько детей отравились свинцом, сколько семей остались бездомными из-за незаконных выселений или закрытие неисправной ипотеки, или сколько тысяч незаконных нападений совершила полиция.
Вторая задача копаганды- создавать кризисы «всплеска преступности». Например, если вы смотрите новости, вас, вероятно, забрасывают сообщениями о росте магазинных краж. Однако реальная статистика показывает, что серьезного повышения не было. Взамен, торговые корпорации, полиция и пиар фирмы выдумывают темы для обсуждения и скармливают их СМИ. То же самое относится к тому, что ФБР называет «насильственное преступление». В целом сейчас важные «показатели преступности», которые отслеживает ФБР – самые низкие за почти сорок лет.
Третья и самая злостная цель копаганды – манипулировать нашим пониманием, как на самом деле сделать нашу жизнь безопаснее. Главное в копаганде – убедить население тратить еще больше денег на полицию и тюрьмы. Если безопасность определять уровнем уличных преступлений, и он опасно высок, тогда финансирование тюремщиков многим кажется естественным выходом.
Бюджеты современной полиции поразительно велики и все время повышаются, как никогда в истории, от чего процент заключенных в США оказывается невиданным в остальном мире. Полиция и их правые «профсоюзы» (у которых тоже есть свои бюджеты на пиар), хотят больше денег, больше вооружений армейского уровня, больше аппаратуры для слежки, и больше оплаченных сверхурочных. Многомиллионные бизнесы приватизировали почти каждую часть этой бюрократии ради прибыли, от шокеров и программ ИИ до еды, продаваемой по крайне завышенной цене заключенным, которых держат на голодном пайке. Чтобы они могли получить такие деньги, мы должны верить, что полиция и тюрьмы делают нашу жизнь безопаснее.
Факты показывают, что это не так. Если бы полиция и тюрьмы делали нашу жизнь безопаснее, наше общество было бы самым безопасным в истории – но на самом деле, все наоборот. Нет никакой связи между большим числом полицейских и снижением уровня преступности, даже той, о которой отчитывается полиция. А вот обращение внимания на корень причинения вреда друг другу – доступность безопасного жилья, здравоохранения, питания, чистой окружающей среды и детсадов – самые эффективные средства повысить общественную безопасность.
И устранение причин насилия также предотвращает другие последствия неравенства, включая миллионы смертей, которых можно избежать.
Полицейские проводят дорогостоящие пиар-кампании, чтобы убедить людей в том, что не является правдой. Так что выходит что-то странное – даже если кого-то больше всего беспокоят те преступления, о которых сообщает полиция, их число все равно бы значительнее уменьшилось с уменьшением неравенства, чем с повышением бюджетов полиции и тюрем.
Могущественные деятели в полиции и СМИ сами создают рост преступности и сами реагируют на них образом, повышающим неравенство и усиливающими контроль над обществом, хотя при этом практически не останавливая преступления. Копаганда не только отвлекает людей от реальных угроз как растущий фашизм и ухудшение экологической обстановки, но также усиливает слежку и репрессии против общественных организаций, пытающихся решить эти проблемы созданием более рационального и равноправного общества.
Слушания, как те, на которых я выступал свидетелем в Сан-Франциско, стоит провести по всей стране. Члены местных советов должны раскрыть тайны пиар-бюджетов полиции, потому что население имеет право знать, как полиция распространяет дезинформацию. Мы можем добиться безопасности в нашем обществе, но сперва надо избавиться от копаганды.
Перевод с английского с небольшими сокращениями
https://jacobin.com/2022/07/copaganda-police-propaganda-public-relations-pr-communications/ – цинк